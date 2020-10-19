尼日利亞接收8架中國產無人機　70名尼軍人將赴華受訓

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《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）網站10月14日報道，尼日利亞空軍司令薩迪克·阿布巴卡爾（Sadique Abubakar）透露，尼日利亞空軍不久將接收8架武裝無人機（UAV），大約有70名人員被選中前往中國接受操作和維護新飛機的培訓。

尼日利亞空軍方面表示，無人機將部署在該國卡齊納、貢貝和古索。

阿布巴卡爾說：「這些無人機將為我們的工作帶來巨大價值。我們想藉此向尼日利亞人傳達信息，即聯邦政府正在盡全力確保我們社區的安全。」

尼日利亞軍隊曾於9月7日在貢貝舉行了一個新空軍基地的奠基儀式，新編成的203戰鬥偵察部隊將駐紮在這裏，主要裝備各種無人機。報道指，這個部隊將裝備中國製造的CH-3無人機。

CH-3是中國航天科技集團下屬研究院研製的一種中空多用途無人機，翼展8米，最大起飛重量650千克，最大任務載荷180千克，最大航時15小時，最大飛行速度每小時56千米，最大升限為7,000米。該機通過掛載光電載荷、合成孔徑雷達、電子戰等設備來實現不同類型的戰術任務。

尼日利亞軍隊近年來關注無人機發展，除了向中國訂購無人機外，還向美國及烏克蘭購買相關設備。

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