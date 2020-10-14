中國首個實用化無人機「蜂群」曝光　未來或融入武器系統

中國電子科技集團公司電子科學研究院（簡稱中國電科電科院）近日驗證了陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統的多項任務能力，引發外界關注。 10月13日，中國電科電科院發布消息稱，此次試驗的陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統是中國首個實用化的無人機「蜂群」。

部署在地面車輛上的無人機「蜂群」系統一共48管，可以發射48架無人機。（微博@鼎盛沙龍 ）

相關試驗試飛工作展示了車載快速部署、密集發射、空中懸停投放、機動投放、精確編隊、陣型變換、對地察打、精確打擊等全流程任務能力。

相比於旋翼無人機/多旋翼無人機，固定翼無人機具有速度快、航時長等優勢，是各國無人機裝備的首選。然而，固定翼無人機的「蜂群」技術難度遠高於旋翼/多旋翼無人機無人機「蜂群」。

據了解，旋翼/多旋翼無人機「蜂群」的數量世界紀錄超過3,000架，而固定翼無人機「蜂群」的數量世界紀錄僅僅只有200架，而這200架固定翼無人機「蜂群」的世界紀錄同樣由中國電科集團電科院團隊於2017年11月創造。

中國首個實用化無人機「蜂群」更多畫面（點擊大圖瀏覽）：

而照美軍定義，無人機「蜂群」是由一定數量的小尺寸、低智能、低成本的無人機組成，集群中的無人機個體，可以根據需求攜帶不同的任務載荷，通過網絡化協同作戰，完成戰場偵察、通信中繼、電子干擾或定點打擊等任務。

無人機「蜂群」具有突防能力強、攻擊成本極低、單體目標特徵小、察打一體、作戰樣式靈活等戰術特點。

分析稱，無人機「蜂群」未來可能將融入所有武器系統之中，既可以無人機之間組網，也可能是無人機與有人機組網，甚至與衛星、空中作戰飛機、勤務飛機組網，與地面裝備、艦船組網，改變戰場規則。