航天科工集團：2025年前完成空天飛行水平起降飛行演示驗證

中國航天科工集團有限公司實施的「五雲一車」（飛雲、快雲、行雲、虹雲、騰雲及高速飛行列車）系列商業航天牽引工程，是中國空間基礎設施建設的重要組成部分。 中國航天科工集團方面19日表示，「五雲一車」工程已取得係列重要進展，其中，在空天飛行方面，中國計劃在2025年前完成水平起降飛行演示驗證，具備工程應用能力。

10月19日，第六屆中國（國際）商業航天高峰論壇在湖北武漢召開。在19日武漢召開的第六屆中國（國際）商業航天高峰論壇上，中國航天科工集團有限公司總工藝師符志民介紹了「五雲一車」工程推進情況。

央視報道此次論壇，稱2025年前中國具備可重複航天運輸系統工程應用能力。（央視截圖）

飛雲工程旨在構建空中信息局域增強網，依託長航時高空無人機為平台，重點瞄準應急通信、遙感監測等應用方向；快雲工程為平流層的浮空機動平台，對地高精度觀測等；行雲工程旨在構建低軌窄帶衛星通信系統；虹雲工程旨在構建覆蓋全球的天基寬頻網際網路；騰雲工程旨在研發可水平起降並多次重複使用的新一代空天飛行器，實現廉價、安全、便捷的空天往返飛行；飛車工程旨在研製時速4000公里的超音速飛行列車。

符志民介紹説，虹雲工程圓滿完成國內首次全係統、全流程、多用戶寬帶衛星互聯網通信試驗，這一工程計劃年內開展「低軌衛星互聯網+5G+智慧船舶物聯網」的多網融合應用，進一步探索空天地海一體化通信服務模式，為中國星地融合網絡建設提供支撐保障。

他又說，行雲工程α階段雙星于2020年5月成功發射入軌並順利完成各項在軌測試，成功開展了國內首次低軌衛星星間激光通信試驗，多項天基物聯網核心技術得到有效驗證；這一工程計劃于2021年完成行雲工程β階段組網建設，屆時將實現小規模業務運營，初步實現天基物聯網服務。

他表示，飛雲工程已實現基于太陽能無人機平台的8000米高度局域網通信係統演示飛行試驗；快雲工程已順利完成平流層超長駐空浮空器驗證飛行試驗；騰雲工程已完成中國首次組合動力模態轉化飛行試驗，實現了空天飛行動力技術重大突破。此外，飛行列車工程目前正在聯合優勢單位共同推進核心技術攻關和産業化協同發展。

符志民還透露，未來五年，在空天飛行及動力產業方面，航天科工將基於組合動力打造可重復使用航天運輸系統工程，致力於提供環保、高效、便捷、安全的天地往返運輸服務，在未來實現航班化運營，推動人類實現自由進出空間的「航天夢」，支撐人類不斷向宇宙深處探索。「計劃在2025年前完成水平起降飛行演示驗證，具備工程應用能力。」

空天飛機是一種新型及大部份國家在研究及發展階段的太空運輸系統，既能夠航空亦能夠執行太空飛行，是集航空器、太空運載工具及太空飛行器於一身的航空太空飛行器，亦可以作為載人太空飛行器，可以重複使用。2020年9月，中國在甘肅酒泉衛星發射中心完成「可重複使用航天器」，此後成功返回著陸場，外界推測這可能是「空天飛機」。