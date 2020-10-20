【新冠肺炎】青島副市長：首次找到證據表明新冠病毒可「物傳人」

山東青島早前出現新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，而最初染病的是港口兩名裝卸工人，中國疾控中心其後就證實在進口冰凍鱈魚外包裝發現活性病毒。 青島副市長欒新在周二（20日）的新聞發布會上指，是次的疫情防控工作，在世界上首次找到充份的證據鏈，表明新冠病毒可「物傳人」，並且病毒能夠在冷凍條件下長期存活。

根據中疾控此前的通報，從冷鏈食品外包裝分離出活性病毒，是首次在實驗室外證實，在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能性。通報提到，在特定環境條件下，物品表面存活的病毒，可能導致無有效防護的易感接觸者發生感染，感染風險人群主要為冷鏈物品從業人員。

中疾控指，新冠病毒可在冷鏈運輸特殊條件下，在物品外包裝上存活較長時間。（資料圖片／中新社）

中疾控同時指出，中國市場流通冷鏈食品受新冠病毒污染的風險很低，普通公眾接觸或食用冷鏈食品的感染風險亦很低，但建議行業從業人員，例如從事冷鏈產品裝卸、加工、銷售等的人員，需要增強防護意識，避免皮膚直接接觸可能被污染的冷鏈產品，接觸冷鏈產品後未脫掉可能被污染的工作服並洗手消毒前不摸口鼻眼，工作完成後需立即洗手消毒，定期進行病毒篩查。

（綜合報道）