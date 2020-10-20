山西煤礦氣體爆炸致4死1傷　3月前公司因提供虛假氣體檢查表被罰

據新華社報道，10月20日（周二）凌晨2時許，山西潞安集團左權阜生煤業井下發生一宗氣體爆炸事故，造成4人遇難、1人受傷。目前事故救援基本結束，事故原因正在調查中。

山西潞安集團左權阜生煤業的生產設備。（影片截圖）

據了解，左權阜生煤業是山西潞安集團下屬整合礦井，年生產能力120萬噸，屬於煤與瓦斯突出礦井。

內媒梳理發現，在7月，左權阜生煤業就因提供虛假的氣體檢查巡迴圖表被警告、處罰。據山西煤礦安全監察局官網7月6日發布的《山西煤礦安全監察局晉中監察分局行政處罰決定信息公示公告》（2020年第55號）顯示，晉中監察分局檢查時發現礦方提供的2020年6月16日氣體檢查巡迴圖表中未填寫當班「一炮三檢」記錄，隨後礦方又提供了虛假的氣體檢查巡迴圖表。根據《煤礦安全監察條例》第四十五條，該公司被給予警告，並被處罰款7萬元（人民幣，下同）。

山西潞安集團左權阜生煤業的生產設備。（影片截圖）

此外，左權阜生煤業還曾受到過三次環保處罰。天眼查信息還顯示，2017年6月18日，該公司因涉嫌煤矸石未採取防燃措施及相應防範措施，被晉中市左權縣環保局行政處罰6萬元。2018年4月10日和8月20日，左權阜生煤業因涉嫌矸石場地建設不規範、涉嫌煤矸石不按規定處置被分別處罰10萬、30萬元。

（綜合報道）