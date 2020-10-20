美助卿會晤西藏流亡政府官員　外交部批美國政府違背承諾

西藏流亡政府（藏人行政中央）10月16日發表聲明稱，其中央司政（職務名，相當於總理）洛桑森格當日在美國務院會晤了新任「西藏事務特別協調員」、美助理國務卿羅伯特.德斯特羅（Robert Destro）。 對此，中國外交部在10月20日表示，中方堅決反對任何國家官方人士同洛桑森格進行任何形式的接觸，美國違背了自己的承諾和政策立場，向藏獨勢力發出了嚴重錯誤信號。

洛桑森格早前表示，這是藏人行政中央首腦第一次在美國國務院受到接待。他對路透社表示：「這是歷史性的，他們（美國）因此承認藏人通過民主選舉產生的領導人和藏人行政中央。這是美國政府一個正確的政治姿態。」

洛桑森格說，他與德斯特羅特一致認為，美國國會參議院應在今後幾月內儘早通過新的《西藏政策及支持法案》。

對於美方官員和洛桑森格會晤，外交部發言人趙立堅20日表示，「西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。美方設立所謂『西藏事務特別協調員』完全屬於政治操弄。中方對此一貫堅決反對，也從未予以承認，已向美方提出嚴正交涉。」

美助理國務卿羅伯特•德斯特羅（Robert Destro，右）會晤洛桑森格。（洛桑森格Twitter）

他說，所謂「西藏流亡政府」有組織有綱領，是妄圖實現西藏獨立的分裂主義政治組織，完全違反中國憲法和法律，未被世界上任何國家承認，洛桑森格作為其頭目，是個徹頭徹尾的反華分裂分子，中方堅決反對洛桑森格以任何身份，任何名義在任何國家從事反華分裂活動，堅決反對任何國家官方人士同其進行任何形式的接觸。

趙立堅稱，德斯特羅有關會見嚴重違反了美方不支持所謂新疆西藏獨立、不承認所謂「西藏流亡政府」的承諾和政策立場，向藏獨勢力發出了嚴重錯誤信號。中方將採取一切必要措施捍衛自身的利益。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月14日宣布德斯特羅兼任西藏事務特別協調員，強調美國將努力確保中國為侵犯人權自由付出代價。蓬佩奧當時指，不論是在新疆、西藏、內蒙古或是香港，美國對中國的要求與對其他國家的要求一樣，那就是維護每位人民的基本自由、人類尊嚴及宗教自由。