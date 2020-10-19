美國大選2020｜中國重啟採購美大豆　美媒：有利特朗普關鍵州選情

美國大選2020進入衝刺時刻，數據顯示，中國近來對美國大豆的採購量大幅增長。美媒10月18日稱，北京此舉可能會在多個關鍵州幫助美國總統特朗普（Donald Trump）。

美國有線新聞網絡（CNN）10月18日在題為《中國再次購買大豆，這可能會在關鍵州幫助特朗普》的報道中稱，中美貿易戰爆發以來，美國的大豆種植戶遭受的打擊尤為嚴重。大豆的價格暴跌，儲存量達到了歷史新高。

但中國現在重新開始購買美國大豆，恰逢趕上今年秋收。這對美國農民和美國總統特朗普來說都是個好消息。

農民一直是特朗普的核心支持者，在中西部的搖擺州可能是選舉勝負的關鍵所在。民調顯示，與2016年相比，這些州的競爭可能會更加激烈。

儘管特朗普在1月份與中國達成了第一階段貿易協議，但專家們對中國做出的大筆採購承諾能否兑現持懷疑態度。

截至8月份，北京方面承諾從美國購買的366億美元中，只購買了110億美元。儘管如此，根據普渡大學（Purdue University）的調查，仍有一半的美國農民相信中國這些承諾會得到兑現。

艾奧瓦州大豆協會（Iowa Soybean Association）市場開發部總監、農民金伯利（Grant Kimberley）說：「預計不會達到第一階段（貿易協議）的目標，部分原因是中國今年開始購買大豆太晚了」，「但如果他們繼續保持這種速度，我們可能會在明年渡過難關。看起來真得很不錯」。

美國獨立選民沃爾頓（Dave Walton）在艾奧瓦州經營一家農場，他的農場在中美貿易戰中陷入困境。

沃爾頓上周收穫的大豆正沿着密西西比河流向一個出口港口。儘管他還沒有完全回到中美貿易戰前的狀態，但沃爾頓願意忽略中美貿易戰所造成的心痛。

沃爾頓說：「與中國的貿易問題還沒有解決，但我認為特朗普已經取得了很大進展，如果他再來一次，他可以繼續這一進展。」

談到美國大選，他還說，雖然還沒有完全下定決心，但他擔心民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）可能會在貿易問題上示弱。