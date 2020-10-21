【中印衝突】印軍交還迷路解放軍士兵　中國軍方證實

中印邊境對峙持續，一名中國士兵早前在邊境被印度軍隊「逮捕」。據最新消息，該名士兵已由印方移交中國軍方。

10月21日，據解放軍報社主辦的媒體中國軍網消息，根據中印雙方有關協議，中方1名應牧民請求幫助尋找犛牛迷路走失的士兵，已由印方於10月21日凌晨移交中國邊防部隊。

中印邊境對峙迄今仍在繼續，兩軍高層已進行多輪會談。（Reuters）

此前，印度軍方10月19日發聲證實，名為Wang Ya Long的解放軍下士2020年10月19日在拉達克（Ladakh）東部的狄姆喬科迷路，越過了實控線（LAC），隨後被逮捕。

聲明稱，印度向他提供了醫療救助，包括氧氣、食物和保暖衣物等，並將歸還給中方。

同日，解放軍西部戰區表示，希望印方協助搜尋救援該名士兵，印方答應予以支持並承諾找到中方人員後及時交還中方。

另據印媒《今日印度》披露，這名士兵來自中國浙江省中部的上溪鎮，是一名維修火器的軍械師。他被印度軍方逮捕時，攜帶民用和軍事文件。

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清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰早前曾表示，中印邊境西段人煙稀少，自然環境惡劣，進入冬季後植被荒蕪，可參照地標地貌不多。加之中印邊界線上既沒有隔離帶，也沒有界牌，中印兩國邊民及軍人迷路誤入對方領土也不稀奇。

錢峰認為，從中印雙方回應來看，中印邊境軍事處於持續降温中，這樣良好的氣氛極大可能會在即將召開的第八輪會談中有所體現，屆時不排除會有新的進展，甚至達成一個落實在紙面上的協議。