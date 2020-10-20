【中印衝突】印媒：被捕中國士兵攜軍事文件　正調查是否間諜

中國一名士兵10月19日疑因迷路被印度軍隊抓獲。印媒19日披露了該士兵的姓名、籍貫與在解放軍的職務，稱其被捕時攜帶軍事文件，印方正在調查該士兵是否在執行間諜任務。

據《今日印度》10月19日報道，當地時間19日上午，印度軍隊在拉達克（Ladakh）的代姆焦格（Demchok）地區附近逮捕了一名中國士兵。

根據最初的報吿，這名被確認為王亞龍（音譯，Wang Ya Long）下士的解放軍士兵在拉達克被印度軍隊抓獲時，攜帶民用和軍事文件。

這名中國軍人是一名下士軍銜士兵，來自中國浙江省中部的上溪鎮（音譯，Shangxizhen）。印度軍隊在拉達克的代姆焦格地區將其抓獲後拘留。

印度軍隊在聲明中稱，「一名被確認為王亞龍下士的解放軍士兵於2020年10月19日在拉達克東部的代姆焦格地區被逮捕，此前他誤入實控線」。印度軍方補充說，他們收到了來自解放軍提出的關於失蹤士兵下落的請求。

這名解放軍士兵被發現攜帶民用和軍事文件。他是一名維修火器的軍械師。印度相關機構正在調查這名中國士兵是否在執行間諜任務。

據報道，印度方面為這名中國軍人提供了醫療援助，包括氧氣、食物和保暖衣物等，以保護他免受極端海拔和惡劣氣候條件的影響。

印度軍方稱，「按照既定協議，在手續完成後，他將被送回久蘇爾（Chusul）莫爾多（Moldo）會晤點，交給中方官員」。

另據《印度時報》報道，印度軍方一名軍官稱，印方可能會在當地時間20日上午，將這名中國士兵交還給中方。