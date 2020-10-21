內地連鎖補習學校優勝教育「爆雷」　逾百家長聚集北京總部抗議

內地有擁有千余家門店、3萬多名專兼職員工的教育培訓機構「優勝教育」，近來傳出旗下學校關門、拖欠工資等消息，其公司更承認，「資金鏈徹底斷掉了」。 上百名對此深感不滿的家長近來連日聚集在北京朝陽商業區的優勝教育總部抗議，要求退還學費。期間還一度有家長被警方帶走。

近期優勝教育北京、上海、天津、成都、重慶等多地校區陸續出現無預警關門、負責人「走佬」、拖欠員工工資、消費者退費難等問題。公開資料更顯示，優勝教育關聯公司已在10月14日被北京市朝陽區人民法院列為被執行人。

10月17日，優勝教育在其官方微博表示公司並未破產，「優勝還在，而且會越來越好」。不過，部分學生家長18日前往優勝教育北京總部辦理學費退費時，發現總部已經人去樓空，家長懷疑負責人「走佬」。

之後，優勝教育代表黃思宇出面對家長們表示，他們「確實是資金鏈徹底斷掉了」，無法拿出更多的錢解決公司欠薪和家長要求退費的問題，同時，還給出了一個「二次創業」的解決方案，希望家長額外給留守老師一部分課時費。優勝教育創始人陳昊則在視像連線中表示，造成如此局面，是在疫情影響下，接了很多加盟商「甩鍋」（推卸責任），希望家長給他一點時間，並承諾自己不會跑路（走佬）。

不過，優勝教育的說辭未有打消家長們的疑慮。很多家長堅持要求退款，還有家長稱，僅優勝教育北京廣渠門校區未退學費就已超過人民幣900萬元（人民幣，下同）。

10月19日，上百名家長和員工聚集在北京朝陽商業區的優勝教育總部抗議，要求退費和補償被拖欠工資。有人一度被警方帶走，這也是北京近來罕有的群聚性活動事件。

資料顯示，優勝教育成立於1999年，2006年建立教育研究院，有大批一線教師和教育專家組成教學教研團隊，以「個性化教育」在中國主要城市有上千家校區。

但優勝教育從2019年下半年起在中國各地糾紛頻出，主要涉及培訓退費難、辦學不規範、拖欠員工工資等。陳昊今年早前曾發表公開聲明，回應外界質疑，為拖欠員工工資道歉，表示會承擔家長和員工的損失。

但優勝教育情況一直沒有好轉，優勝教育各地的校區常常出現停課、關門，學生家長退費困難等情況。很多家長是突然被通知學校關停了。有此次在優勝教育總部進行抗議的家長表示：「周六（10月17日）孩子正在上線上課，突然通知上不了課了，後來班主任就給我們發學校關停了的信息，並讓我們過來總部，有人接待我們退費什麼的，可我們一早來了，人都沒了。」

值得注意的是，盡管欠薪、裁員、校區關閉、疑似跑路等風波不斷，去年年底以來，優勝教育創始人陳昊又新注冊了多家公司，包括天津牛師來了教育科技有限公司、天津海思科技有限公司、泰州優勝牛師來了文化傳播有限公司、天津優問信息技術有限公司等，這些新公司的注冊資本分別在100萬元到3000萬元不等，經營狀態也顯示正常。

（綜合報導）