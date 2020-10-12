山西長治將視力及體重納入中考　網民稱「基因與經濟雙重歧視」

今年暑假，山西省長治市將把視力和體重考核結果納入中考（初中升高中考試）總成績的消息，引發社會關注。有網友批評此舉「涉嫌基因與經濟雙重歧視」，也有人認為這是一個好的導向。

山西省長治市將把視力和體重考核結果納入中考（初中升高中考試）總成績的消息，引發社會關注。（資料圖片）

2019年6月，長治市宣布從2022年開始，本市中考將增設學生綜合質素評價50分，其中身體質素佔20分。這20分包括10分的過程性評價和10分的結果性評價。過程性評價重點考查學生參與各項體育活動、心理健康表現等情況；結果性評價主要考查學生體重、視力情況，各佔5分。

對視力的考核，最高分和最低分最多相差兩分。長治市教育局相關負責人解釋，「我們將裸眼視力分為三檔，大於等於4.9為正常視力，得5分，4.6到4.8之間為中度近視，得4分，小於等於4.5為重度近視，得3分。」

體重的考核則由身高體重指數（BMI）來衡量，男生15.8到22.8之間、女生16到22.6之間為正常，得5分；男生小於或等於15.7、女生小於或等於15.9為低體重，得4分；男生22.9到26之間、女生22.7到25.1之間為超重，得4分；男生大於或等於26.1、女生大於或等於25.2為肥胖，得3分。最高分和最低分同樣相差兩分。

體重的考核由身高體重指數（BMI）來衡量。（資料圖片）

長治市教育局有關負責人指，對於先天性近視的學生，家長可提供證明資料，學校審核公示無異議後，學生可直接得5分；因意外事故導致視力受損的學生也可以得5分。同樣的，「對於吃含激素藥物導致肥胖的學生，如果在用藥期間，家長可提供醫療部門出具的診斷證明，學校審核公示無異議後得5分」。

有網友擔心，家庭經濟條件好的學生，可以通過做激光矯視手術提高視力，也可以通過戴角膜矯形鏡（OK鏡），在短時間裡讓視力得到提升，這對於家庭經濟條件不同的學生會造成不公平。

中山大學中山眼科中心屈光與低視力科副主任楊曉則表示，基本上18歲以後才能滿足做激光矯視手術的條件。此外，有專門的儀器能查出視力是不是靠戴OK鏡提高的，還能查出本來有多少度的近視，因此體檢時會有專門的機器進行檢查。

面對公眾質疑，長治市教育局相關負責人解釋，「這兩項考核，考生最後得分差距並不大，主要是想起到一個導向作用，引導青少年自覺加強體育鍛煉、保護視力，提高身體素質」。

網民熱議：

「赤裸裸的身體歧視。」

「講真的經過疫情一大批孩子都近視了，怎麼辦？不上學了？」

「這不是會導致大批人擠著去做近視手術？」

「保護視力，但不要納入考核。」

（綜合報道）