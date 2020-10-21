兩年來曾多次舉報領導貪腐　中石油前職員殺害4人後跳樓亡

據內媒《紅星新聞》報道，中石油前職員李曉飛周一（19日）殺死原領導張某祥夫婦及2名公司物管人員，之後跳樓自殺。 據了解，此前近2年時間裡，他曾多次在微博舉報張某祥等人有貪腐問題，但相關問題並未被處理。

有微博網民於事發當晚爆料，李曉飛向其發消息稱，已將中石油西部鑽探工程有限公司玉門鑽井分公司原法人代表張某祥殺害，並配上血腥照片，有至少3人倒在血泊中。聊天記錄顯示，當日下午1時許，李曉飛稱，「已打電話自首，一會要麼去派出所，要麼自殺。」

李曉飛多次在微博發表舉報信，要求徹查其敲詐勒索及該公司部分人員存在的貪腐問題，但始終未果。（微博截圖）

西安經開警方當晚通報稱，2020年10月19日，李在經開轄區內連續製造2宗兇殺案，各導致中石油2人死亡，他作案後跳樓自殺身亡。經警方初步偵查，李與原單位長期存在矛盾，目前案件仍進一步偵辦中。

10月20日凌晨，經開警方再發通報指，第一宗案件中，李某某致原公司張某某夫婦2人死亡；第二宗案件，李某某致原公司辦公租住地2名物業工作人員死亡。

李曉飛此前在微博爆料稱，因其掌握中石油西部鑽探公司的腐敗證據，隨後敲詐了該公司相關人員40萬元人民幣。據新京報2018年12月報道，李曉飛提供的錄音顯示，有人要求李曉飛拿錢後息事寧人，但公司否認稱被李曉飛敲詐，稱「40萬元是借給李曉飛治療精神疾病的」。

微博出現大量同情疑犯李曉飛的言論。（微博截圖）

此後，李曉飛多次在微博發表舉報信，要求徹查其敲詐勒索及該公司部分人員存在的貪腐問題，但始終未果。據「天眼查」數據顯示，死者張某祥是中國石油集團西部鑽探工程有限公司玉門鑽井分公司原法定代表人，2020年10月10日，該公司進行了法人變更，現任法定代表人為商某印。

事件在網絡引發關注，雖然真相還未釐清，微博上卻已出現大量同情疑兇李曉飛的言論，指其是「勇士」、「英雄」、「漢子」。但隨即有人直指，若李曉飛所言屬實，他亦先收取了40萬元賄賂，而他也不應以殺人作為處理問題的方式，何況牽連了物管等無辜人員。

（綜合報道）