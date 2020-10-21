農業農村部：預計全年糧食產量創歷史新高　降雨多旱災少總體有利

農業農村部在周三（21日）為今年前三季度農業農村經濟形勢舉行發布會，總經濟師魏百剛形容是保持持續向好、穩中有進的態勢。 魏百剛更稱糧食豐收已成定局，預計產量達到歷史最好水平，活豬生產恢復好於預期，「菜籃子」產品供應充足。今年前三季度第一產業增加值48123億元（人民幣．下同），同比增長2.3%，農民收入為12297元，同比增長1.6%。

魏百剛稱糧食豐收已成定局，預計產量達到歷史最好水平。（中新社）

據魏百剛介紹，夏糧早稻雙雙增產，產量達到3402億斤，比上年增加44.8億斤，特別是早稻面積扭轉連續7年下滑勢頭。魏百剛指，秋糧收獲接近八成，豐收已成定局，預計全年糧食產量再創歷史新高，將連續6年保持在1.3萬億斤以上。此外，種植結構持續優化，優質專用小麥面積佔比達到35.8%，優質稻谷面積進一步擴大，大豆面積預計連續5年增加。

對於今年自然災害總體較重，但秋糧仍獲豐收的主要原因，魏百剛解釋全年的糧食分成三季，夏糧、早稻和秋糧。今年夏糧、早稻已經豐收到手，分別比上年增加24.2億斤和20.6億斤。而秋糧是全年糧食生產的大頭，目前收獲已近八成，故可以說全年糧食豐收基本成定局，可以連續6年穩定在13000億斤以上。

魏百剛表示，這是多方力量共同發力的結果，其中包括中央高度重視，及時印發了《當前春耕生產工作指南》，分區分級恢復春季農業生產秩序，並經國務院同意，向各省區市政府下達糧食生產的目標，「這是多年沒有過的。」其次是政策好，繼續實施稻穀、小麥最低收購價，秈稻最低收購價在連續3年調低的情況下，今年有所提高，甚至統籌整合資金40多億元支持雙季稻生產。中央財政在預算緊張的情況下，還繼續保持粟米、大豆生產者補貼資金的規模總體穩定，及時下撥重大病蟲害防控資金和農業生產救災資金。

魏百剛解釋，今年明顯雨水多，乾旱影響明顯偏輕，對糧食生產來說總體有利。（中新社）

第三就是人努力，廣大農民群眾克服疫情和災害的影響，及時播種、施肥、打藥、收獲。一方面，今年糧食面積增加，初步測算對增產的貢獻率超過50%。另一方面，是各項減災增產的技術措施落實到位，並且加上大部分地區光溫水匹配較好，對作物生長有利，特別是今年降雨比較多，旱地作物長勢較好，利於單產的提高。

魏百剛稱，中國地域遼闊，每年都有災害發生，部分區域的受災並不等於是全國糧食的減產。對中國糧食生產影響最大的是旱災，常年因旱災損失的糧食佔全年糧食損失一半左右，但是今年明顯雨水多，乾旱影響明顯偏輕，對糧食生產來說總體有利。

（綜合報道）