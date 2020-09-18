山西貧困縣千萬斤儲備糧目標僅達標一半　難保糧食安全向上級求助

山西省壺關縣政府發布消息稱，縣糧食中心近日發布《關於國有糧庫和監管情況的調研》稱，壺關縣實際只建立了500萬斤縣儲備糧，儲備品種為小麥200萬斤、玉米300萬斤，和市政府要求的儲備規模還相差500萬斤。現有的儲糧規模難以保障縣域內糧食安全。

據介紹，壺關縣隸屬於山西省長治市，位於山西東南部。壺關縣轄6個鎮、6個鄉、1個開發區，總人口29.93萬人，面積1013平方公里。

壺關縣糧食中心指出，2014年市政府與縣政府簽訂了《糧食安全目標責任書》，明確要求需建立縣級儲備糧1000萬斤。由於壺關縣縣屬於國家級貧困縣，財力相對不足以及領導重視程度不夠等原因，實際只建立了500萬斤縣儲備糧，儲備品種為小麥200萬斤、玉米300萬斤。但和市政府要求的儲備規模還相差500萬斤。現有的儲糧規模難以保障縣域內糧食安全。

山西省壺關縣石坡鄉南平頭塢村的風景。（新華社）

糧食中心還稱，縣域應急供應網點調控能力簿弱，政策扶持、資金配套跟不上。糧庫智能化改造項目中企業自籌資金不足，承儲企業基礎配套設備落後，在糧食收購入庫、出庫銷售、調運等環節中稱重設備無法滿足需求。

此外，糧食中心承認，糧食企業改制不徹底，在職職工年齡老化問題日益突出，工資待遇差，後備人才力量嚴重不足。對糧食市場及質量的監管管理機制不夠健全和完善，糧食流通經營統計、市場監管、宏觀調控手段不足。

基於以上問題，糧食中心建議增加糧食儲備規模，希望議市發改委出面，協調市政府召集各縣區政府和農發行主要領導，專題研究制定支持縣級儲備的工作方案，明令在市政府下達儲備糧指標任務內，農發行必須全額提供貸款，縣財政必須無條件貼息，並足額按時提供保管輪換費用，提高糧食應急保障能力。

糧食中心還希望加大中央、省市的補助投資比例，增加資金投入，以彌補地方財政資金不足、企業自籌資金能力弱等問題。又希望提高基層糧食職工待遇，吸引年輕專業人員從事糧食事業工作。

（綜合報道）