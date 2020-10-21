中國男柬埔寨遭友人綁架賣給詐騙公司　自行聯絡憲兵隊獲救

據柬埔寨《吳哥時報》周一（19日）報道，一名中國男子小吳在柬埔寨遭友人綁架，綁匪向其家人勒索錢財後，將他賣入經營網上賭博的詐騙公司。他其後自行聯絡柬埔寨和中國的警方等多個部門，最終被當地憲兵隊成功救出。

事發現場一段影片顯示，小吳被另幾名男子在地上拖行，他多次以普通話大喊救命，綁架他的幾人也操普通話。報道稱，事件發生在9月15日，小吳的3名朋友以談生意為由至其家中，將小吳綁架，並搶走其證件及現金。隨後，小吳被囚禁在一民宅，其家人遭多次勒索，涉案金額高達20餘萬元人民幣。

小吳稱，自己被綁匪用槍威脅，拿不出錢就會遭到毆打。照片顯示，小吳的北部有大範圍瘀青及傷口。隨後，他又被賣給一間網絡賭博公司。

小吳嘗試向柬埔寨及中國警方等多部門尋求幫助，最終成功與當地憲兵隊取得聯繫並獲救，事件也隨之曝光。小吳表示，其實當時他沒抱太大希望，如果不是因為憲兵隊，他可能至今仍然會在那間詐騙公司，隨時有被打或被以更高價格賣出的風險。

事件引發不少網民熱議，有人指出，身在國外卻是身邊朋友害了自己，實在令人唏噓；也有人表示，在馬路上可以當眾實施綁架，質疑當地治安太差：

「往往綁架都是身邊人」 「中國人綁架中國人，國外…」 「這是朋友嗎，這種朋友？」 「燈火通明的大街上都能發生這事兒？！」

（綜合報道）