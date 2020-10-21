一屍五命｜遭淋滾水小貓傷重不治　男子公司稱因逗玩自養貓被抓傷

山西太原一名男子據報不滿「貓偷吃了火腿」，當街將一隻已懷孕流浪貓，關入鐵籠後不斷淋上滾水虐待。 最新消息指，涉事男子是一名保安，受害的懷孕流浪貓實情是其自養貓。男子逗玩小貓時被抓傷，然後就淋滾水虐待洩忿。男子事後已被公司開除， 不幸的是，在腹中4隻幼貓均告夭折死亡後，貓咪亦在周三（21日）傷重不治，最終釀成一屍五命的慘劇。 事件引起極大關注，官方傳媒央視亦有發文評論，坦言由於法律空白，公眾除譴責外別無他法，男子很大可能不會受到太重的責罰，呼籲要盡快為禁止虐待動物立法。

據此前報道，最初是有市民路過發現有人虐待疑似流浪貓，遂當場制止並報警。警方到場後將男子帶走，小貓則立即被送往寵物醫院救治。小貓經檢查後發現懷有身孕，並且約一星期後就能分娩。但由於大受驚嚇，醫生證實小貓腹中4隻已成形的幼貓均告夭折死亡。

太原市小動物救助協會會長指，小貓在周三下午4時左右不治，初步判斷有兩個主要原因，一是被燙傷面積太大，二是醫生為其剖腹取出死胎後，身體難以恢復，不過具體死因有待下一步查證。

太原市保安服務有限公司證實涉事男子為公司的員工。（微博）

該名男子是太原市保安服務有限公司的員工，公司事發後向傳媒發聲明稱深表遺憾，並指是員工下班後逗玩自養貓被抓傷，遂做出用滾水淋貓的不理智行為，公司已與其解除勞動關係。聲稱又提到，公司有及時與太原市動物保護協會溝通，交納5000元人民幣費用，用於燒傷貓的後續治療。

（綜合報道）