大胃王吃播被禁　竟改向狗狗埋手　逼吞爆炸糖、辣子雞、過百零食

大家應該都知道「大胃王吃播」吧？其實正常的吃播沒什麼問題，也是一種分享生活的方式嘛，但是有些人為了吸引眼球，吃的亂七八糟，或者極其浪費，這就讓原來的吃播變了味。大胃王「吃播」博主假吃催吐，浪費嚴重等現像被曝光後，央視更是多次點名批評畸形吃播，多家視頻平台紛紛響應，加強對美食類視頻內容的審核，並清理了部分博眼球炒作的博主和視頻，並在相關欄目中提示「珍惜糧食、合理飲食」。但是，但仍有一部分人為獲取點擊量，想盡辦法鑽空子，他們將目光轉移到了狗身上！

「人不能做大胃王吃播，那狗總可以吧？」於是這段時間，不少變了味的「寵物大胃王」開始盛行。本來看狗狗吃東西是一件輕鬆又治癒的事情，但是有很一些寵物主人卻使這件事變了味。

生吞3斤牛心 逼吃辣椒吃到哭 網上掀起的狗狗大胃王歪風（點圖繼續閱讀）：

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不過，有兩位博主回應了這件事：狗狗並沒有吃那麼多，視頻是經過後期剪輯，多餘的食物會送給流浪狗。餵狗一盆雞腿、38種零食的博主回應稱，狗並未吃完雞腿，視頻是經後期剪輯的，沒浪費。一盆雞腿是20多隻狗的飯量，家裡有幾十條狗。讓狗挑戰35種零食、8種飲料的博主表示，標題都是噱頭，是為了吸引人看，他號召理性地拍視頻，不要誤導大家，更不要鋪張浪費。

有網友證明，某博主家裡很多狗狗一起吃，但是，做出澄清的也僅僅是這兩位博主，那麼更多其他的博主呢？那些人為了吸引眼球，不在乎自家毛孩子的感受。在狗狗的心裡，主人就是全世界，牠們的內心是很單純美好的，不懂得什麼「博關注」「賣貨賺錢」，牠們只知道，這是主人讓自己吃的，也許是主人在陪自己玩。所以，即使會難受，牠們也會忍著不開心，聽主人的話。而那些主人，也正是因為知道這一點，知道狗狗不會說話，忠誠，信任自己，所以他們才會肆無忌憚，做著這些傷害狗狗身體健康的事情，不但不覺得愧疚，還心安理得。

寵物不像小孩子，小孩子長大後可以獨立，但寵物卻沒有辦法選擇自己的生活。所以，但凡主人不愛惜自己的寵物，寵物自然就會走向絕境。希望這些博主能夠真心愛護牠們，也可以給予尊重。無論是哪種大胃王的「吃播」，都是對食物的浪費。狗狗把你當成全世界，不要再欺騙牠純潔的感情，不應該用傷害牠的方式賺錢！

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