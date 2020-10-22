金正恩參謁中國志願軍烈士陵園　為毛岸英之墓送上花籃

中國抗美援朝70周年之際，朝鮮最高領導人金正恩，參謁了中國人民志願軍烈士陵園，還為毛岸英之墓送上花籃。

據央視新聞10月22日報道，金正恩本人到平安南道中國人民志願軍烈士陵園向烈士鞠躬致意，隨後又到園內、向中共前領導人毛澤東兒子毛岸英的陵墓送上花籃。花籃緞帶上寫著「獻給毛岸英烈士！」字樣，向毛岸英表示敬意。

金正恩參謁中國人民志願軍陵園。（央視截圖）

金正恩表示，中國人民志願軍赴朝參戰為爭取祖國解放戰爭的偉大勝利做出了歷史性貢獻，不管歲月流逝、世代交替，朝中兩國軍隊和人民把自己的命運聯系在一起，同生死共命運，用鮮血爭取到的偉大勝利依然不變，意義巨大。

金正恩說，中國人民志願軍官兵甘冒生命危險，在消滅帝國主義侵略者的聖戰中獻出寶貴青春和生命英勇作戰，朝鮮到處都滲有他們灑下的鮮血，並強調，朝鮮勞動黨和政府以及人民將永遠不會忘記他們的崇高靈魂和高潔的忘我犧牲精神。

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在首都平壤的友誼塔，朝鮮人民軍儀仗隊在友誼塔前整齊列隊，士兵把金正恩致送的花籃，敬獻到塔前。

朝鮮勞動黨中央委員會、朝鮮勞動黨中央軍事委員會、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會、朝鮮民主主義人民共和國最高人民會議常任委員會、朝鮮民主主義人民共和國內閣、朝鮮人民軍分別敬獻花籃。

（央視新聞、朝中社）