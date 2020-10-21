央視播抗美援朝紀錄片　毛岸英遺孀劉思齊罕見上鏡

10月18日，央視綜合頻道播出講述「抗美援朝」的歷史紀錄片《為了和平》。在10月19日的節目中，中國前國家主席毛澤東之子毛岸英的遺孀劉思齊罕見現身，回憶了毛岸英赴朝作戰前的場景。

劉思齊與毛岸英結婚合影。（維基）

據《為了和平》，1950年10月8日，毛澤東簽署了組建中國人民志願軍命令，此前一天，在為志願軍司令員彭德懷設的餞行宴上，毛澤東長子毛岸英提出要跟着彭德懷去朝鮮。在毛澤東的支持下，毛岸英成為第一名志願軍戰士。

當時毛岸英28歲，剛剛結婚，奔赴一線前，他到醫院同剛做完闌尾炎手術的妻子劉思齊吿別。

劉思齊回憶，丈夫毛岸英見到自己時，只說要出差，要到一個不是很容易能回到這個家裏的地方。但自己還是感覺到不同尋常，因為他走時向她深深地鞠了兩個躬。

劉思齊與毛岸英在1949年10月結婚。1950年11月，毛岸英在朝鮮戰爭美韓聯軍的一次空襲中陣亡。1959年春，劉思齊在妹妹邵華的陪同下，第一次去朝鮮為毛岸英掃墓。1962年初，劉思齊再婚。2006年5月12日，劉思齊再次前往朝鮮祭奠毛岸英。

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在中美關係持續交惡背景下，紀錄片《為了和平》的播出引起廣泛關注。據新華社早前報導，該紀錄片在晚上黃金時段播出，一連播放3天，並由中國國防軍事頻道等其他頻道重播，部分省、區、市衛視跟進播出，中央主要新聞網站、重點門戶網站和「學習強國」等平台亦將同步推出。

報道稱，該片經中共中央軍委批准，中央軍委政治工作部組織拍攝，共分《正義擔當》、《殊死較量》、《血性迸發》、《英雄讚歌》、《萬眾一心》、《偉大勝利》6集，每集約50分鐘。