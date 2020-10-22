中國被指對瑞典安全造成威脅　華駐瑞典大使：堅決拒絕無端指責

瑞典禁止華為和中興參與瑞典5G建設，並聲稱中國對瑞典安全造成威脅，包括對瑞典進行網絡間諜活動等。 對此，中國駐瑞典大使桂從友10月21日接受瑞典電視台新聞節目和《當前新聞》欄目專訪時表示，中方堅決拒絕這樣的無端指責，並強調「讓事實說話」

中國駐瑞典大使桂從友接受瑞典傳媒訪問。（中國駐瑞典大使館）

桂從友指出，華為和中興等中國企業在瑞典經營多年，一直嚴格遵守瑞典的法律法規，瑞方的決定是濫用「國家安全」概念，動用行政手段和國家力量排斥、打壓特定中方企業，違反了市場經濟和自由競爭原則，希望瑞典政府盡快糾正錯誤做法。

瑞典郵政和電信管理局、安全部門、軍方等有關部門都聲稱中國對瑞典安全造成威脅，桂從友表示，這些部門對中國對外政策缺乏基本了解，中國不對任何國家構成威脅。他說，在沒有任何事實根據的前提下，無端指責中國對瑞典構成所謂的「威脅」，中方堅決反對。希望瑞典政府同中方一道加入共同維護網絡安全的隊伍，而不是無端指責中國。

瑞典安全部門負責人稱中國對瑞典進行間諜行為，導致華為和中興不能參與瑞典5G建設，桂從友反駁稱，兩間中國企業沒有做過任何違反瑞典法律法規的事，所謂華為給瑞典造成「安全威脅」有沒有事實根據，應該讓事實說話。

中國外交部表示，如果瑞典不改變這一做法的話，瑞典和瑞典公司將會承擔相應的後果。對此，桂從友指出，瑞典有600多間企業在華長期生產經營，獲得了良好的效益，開放不可能是單方面的，市場開放應該是相互的。希望瑞典政府改變排斥中國企業參與5G建設的錯誤做法，避免給瑞典企業在華進一步發展帶來消極影響。

（中國駐瑞典大使館）