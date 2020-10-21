瑞典禁華為中興　外交部：糾正錯誤決定　避免為瑞企帶來消極影響

瑞典10月20日宣布，基於安全理由，參加11月5G頻譜拍賣的電訊公司禁止使用中國科技公司華為及中興通訊的設備，已經安裝好的相關設備則必須在2025年1月1日前拆除。 中國外交部發言人趙立堅今天（21日）回應稱，中方對瑞典的決定表示強烈不滿，瑞典應秉持客觀公正態度，糾正錯誤決定，避免給中瑞經貿合作和瑞典企業在華經營帶來消極的影響。

趙立堅強調，華為和中興等中國企業多年來嚴格遵守當地法律，積極促進中瑞信息與通信技術合作，為瑞典基礎設施建設作出了積極貢獻。

他說：「瑞方在沒有任何證據的情況下，以國家安全為藉口，無端抹黑中國公司，公然打壓中國電信企業，將正常的經濟合作政治化這一做法有悖於瑞典奉行的自由、開放、公平、公正、非歧視的市場經濟原則，也違反了國際經貿規則。」

此外，中國駐瑞典大使館發言人10月20日表示，瑞典有些人炒作有關華為和中興等中方企業的設備構成所謂「國家安全威脅」的論調，但拿不出任何真憑實據。多年來，華為和中興等中方企業積極促進中瑞信息與通訊技術合作，為瑞典相關基礎設施建設作出了積極貢獻，從來也沒有對瑞典的國家安全有過甚麼「威脅」。

發言人強調，中方堅決反對濫用「國家安全」概念，在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，違背市場規律和公平競爭原則，排斥特定國家的特定企業，以「莫須有」罪名打壓中方企業，人為阻隔合作。

發言人稱，中方敦促瑞典政府遵循開放發展和公平競爭的市場原則，重新審視相關決定，向中方企業提供開放、公正、公平、非歧視性的營商環境，以維護相互開放大局。