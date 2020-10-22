中央向抗美援朝老兵頒70周年紀念章　習近平：弘揚英雄精神

今年是中國抗美援朝70周年，據新華社周四（22日）消息，中共中央、國務院、中央軍委向參加抗美援朝出國作戰的、健在的志願軍老兵等頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。 與此同時，國家主席習近平近日給四川省革命傷殘軍人休養院全體人員回信，表示黨和人民永遠不會忘記抗美援朝戰爭中，志願軍將士及英雄模範們的功績。

當局向參加抗美援朝出國作戰的、健在的志願軍老兵等頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。（新華社）

報道指，「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章使用紫銅胎鍍金、銀材質，通徑為50毫米，其核心部分為志願軍士兵形象和70束光芒。

環繞紀念章四周的綬帶加入和平鴿、水紋和中朝兩國國旗元素，五星、桂葉和象徵5次戰役的箭頭等元素則在外圍採用，組成金達萊花的五瓣造型，寓意抗美援朝戰爭為一場保衛和平、反抗侵略的正義之戰，其精神永遠是中國人民的寶貴財富，彰顯了中國不畏強敵、維護世界和平、構建人類命運共同體的堅定決心和信心。

抗美援朝相關圖片（請點擊大圖觀看）↓↓↓

另一方面，始建於1951年的四川省革命傷殘軍人休養院先後集中供養了2800多名傷殘軍人，其中約2200人曾參與抗美援朝戰爭。該院老兵涂伯毅日前代表全體傷殘軍人給習近平寫信，匯報工作和生活情況，表達不忘初心、牢記使命、保持本色，繼續為實現中華民族偉大復興添磚加瓦的決心。

習近平在回信中表示，中國人民志願軍在抗美援朝戰爭期間，發揚偉大愛國主義精神和革命英雄主義精神，勇往直前，浴血奮戰，黨和人民永遠不會忘記其功績；中華民族是英雄輩出的民族，新時代是成就英雄的時代。全黨全社會要崇尚、學習及關愛英雄，大力弘揚英雄精神，匯聚實現中華民族偉大復興的磅礴力量。

（新華社）