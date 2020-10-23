中國時速400公里可變軌高速動車組亮相　關鍵技術均為自主研發

中國國產時速400公里可變軌高速動車組於日前亮相，該列車在速度和互聯標準方面取得重大突破，其中中車長客和中車唐山研製的兩輛列車已率先於周三（21日）同時下線。該動車組最為矚目的是可以在不同軌距的鐵路自動變軌，實現在全球90%的鐵路網上互聯互通。

覆蓋全球9成鐵路網 助力中國高鐵「走出去」

上述高速動車組作為科技部2016年「時速400公里及以上高速客運裝備關鍵技術」項目的研究成果，目標是研製三輛時速400公里的列車，分別由中車長客公司、中車唐山公司、中車青島四方（簡稱中車四方）負責。據參與項目研發的中車長客主任設計師王雷介紹，該車設計速度為每小時400公里，實驗速度可達到每小時440公里，後續將在國內高速鐵路上開展試驗，形成譜系化產品。

據悉，現時全球鐵路有四大軌距標準，分別為標準軌距1435毫米、俄式寬軌1520毫米、歐式寬軌1676毫米、米軌1067毫米，一般列車從事跨國鐵路運輸時，需在過境前更換列車轉向架，一般需耗時2至3小時，耗費較多時間和成本，如果算上調試的時間則更長。

時速400公里跨國互聯互通高速動車組，周三在中車長春軌道客車股份有限公司下線。 （中新社）

中車長客表示，中國今次下線的高速列車採用了可變軌距轉向架和內置軸箱轉向架，覆蓋全球90%的鐵路網，滿足了不同鐵路軌距線路的需求，提升跨國互聯互通能力，並具有極強的環境適應性，能在-25℃至50℃溫度中運行。

據報道，基礎制動裝置為轉向架重要部件，但需跟隨輪對內側距變化進行適應性位移調整，而中車四方自主研發了UC8－F型隨動式可變軌距制動夾鉗單元，可滿足準軌—寬軌、準軌—米軌等不同軌距變換使用要求，解決變軌距識別、變軌距隨動及限位鎖止等多項關鍵核心技術，並已在中車長客時速400公里變軌距轉向架上，完成了裝車及變軌距功能試驗。

王雷指出，除了本土市場，中車長客研發的列車將主要面向俄羅斯市場，中車唐山的列車將面向歐洲市場，青島四方的則將面向東南亞市場。

速度提升同時不增加能耗 關鍵技術全部自主研發

就運用效率而言，動車組採用4動4拖8輛編組結構布局，內設商務座席、一等座席、二等座席，總定員576人，與目前「復興號」動車組載客量相同。

由於列車大量應用了輕量化材料，如鋁鎂合金、碳纖維等，大大減輕了車體重量，而通過採用「多目標均衡綜合節能技術」，該動車組在同等運行速度下，人均能耗每公里降低10%，噪音降低2分貝，意味着列車以時速400公里前進時，能耗與噪音水平與時速350公里的高速動車組相同。根據中車唐山公司實驗，新型高鐵時速達到400公里時，車廂內部的噪聲控制在62分貝以內，水平達到優級。

該車駕駛室畫面。（央視截圖）

安全性方面，動車組應用了智能複合傳感器技術、大數據技術及特徵提取技術，實現運營狀態下的智能評估、狀態診斷和預警報警，同時透過主動運維應用平台，實時監測列車健康狀況，確保運行安全及降低維修成本。

值得留意的是，動車組整體設計和關鍵技術全部屬自主研發，中國標準佔其採用的190項重要標準的90%，16個系統140項主要設備，採用統一的中國標準和型號。

而中車四方所亦研製了智能旅客信息服務系統，其中在衛星和4G/5G的寬帶移動衛星通訊系統基礎上，利用衛星通信技術，可滿足內外網資源的高可靠訪問和電視直播功能；在5G和Wifi雙通道的車地視頻無線回傳系統基礎上，可實時監控自動變軌過程，以確保安全。至於車廂視頻智能分析系統可篩查敏感人員、定位物品等；耳障乘客助聽系統則可幫助聽力有問題的乘客清晰識別列車廣播信息，該系統亦為國內動車組上首次裝車應用。

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（綜合報道）