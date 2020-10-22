中國可變軌高速動車組下線　時速400公里適用全球九成鐵路網

中國國產時速400公里可變軌高速動車組近日亮相。據央視新聞10月21日報道，該動車組於當日在中車長春軌道客車股份有限公司（簡稱中車長客）下線。

該列車設計運營速度達每小時400公里，可以在不同氣候條件、不同軌距、不同供電制式標準的國際鐵路間運行，具有節能環保、主動安全、智能維護等特點。

該動車組通過使用變軌距轉向架，可在行進過程中完成變軌。（央視截圖）

同時，列車還具有極強的環境適應性，能夠在±50℃的温度條件下運營，在覆蓋全球90%的鐵路網上實現互聯互通，極大提高了跨國聯運效率。

央視引述專家稱，這是「新時代中國高速鐵路裝備具有里程碑意義的重大創新成果。」

該列車相繼在高速動車組系統集成、變結構走行、牽引變流、列車運行多目標優化控制等關鍵核心技術領域實現突破。而在下線儀式上，該列車進行了現場演示，用短短几分鐘時間，在列車行進間完成了變軌運行。

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對於該列車，專家介紹稱，在中國、俄羅斯，以及歐洲、非洲，標準軌道、寬軌、窄軌並存，時速400公里可變軌高速列車將均可在這些軌道上運行，在覆蓋全球90%的鐵路網上實現互聯互通。

而在此前8月6日，中國交通運輸部印發的《關於推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》就指出，要發展智能高速動車組，開展時速600公里級高速磁懸浮、時速400公里級高速輪軌客運列車研製和試驗。