一句話令白雲山複方板藍根現搶購潮　鍾南山：有人斷章取義

中國工程院院士鍾南山日前透露，研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效。 消息一出，民眾瘋狂搶購複方板藍根，白雲山公司市值亦一夜暴漲約100億元（人民幣．下同）。 鍾南山在周五（23日）首次開腔回應，指是有人斷章取義，將他所說過的話「擴大」。

複方板藍根主治為清熱解毒、涼血，可用於風熱感冒、咽喉腫痛。（資料圖片）

鍾南山在接受內地傳媒訪問時強調，當時他是指體外研究發現白雲山複方板藍根顆粒對抑制新冠病毒有效，「這離體內有效還很遠，白雲山藥廠作為『內行人』應很了解，但（其中）有人斷章取義，將我這句話擴大，甚至說是板藍根，這是一種歪曲，有關部門已出來澄清。」

據了解，事緣「粵澳呼吸道病原體新藥聯合研究中心」第四次理事會白雲山板藍根澳門轉化研討會暨合作簽約儀式日前在廣州舉行。鍾南山出席儀式，並有在報告中提到，白雲山板藍根具有很好的預防病毒進入細胞的作用、抗炎的作用，即具有抑制病毒侵入、調節炎症等藥理作用。報告更稱，新冠肺炎疫情發生以來，研究團隊結合臨床實踐，與廣藥集團合作對旗下10個企業的16個已上市中成藥，開展抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，結果發現白雲山複方板藍根顆粒具有體外抑制藥效。

鍾南山當時有份出席白雲山公司的簽約儀式。（微博）

另一方面，由於白雲山公司的股價有消息一出後暴漲，中證監新聞發言人高莉在周五的中證監例行發布會上表明，中證監、交易所已經關注到近期媒體對白雲山的相關報道，中證監將密切關注相關公司及相關事項，若發現違法違規，將依法嚴肅查處。

（綜合報道）