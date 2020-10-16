【新冠肺炎】鍾南山：白雲山複方板藍根對新冠病毒有抑制作用

中國工程院院士鍾南山日前透露，研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對抑制新冠病毒有效。

「粵澳呼吸道病原體新藥聯合研究中心」第四次理事會白雲山板藍根澳門轉化研討會暨合作簽約儀式，周二（13日）在廣東廣州舉行。鍾南山在報告中提到，白雲山板藍根具有很好的預防病毒進入細胞的作用、抗炎的作用，即具有抑制病毒侵入、調節炎症等藥理作用。

報告指出，新冠肺炎疫情發生以來，研究團隊結合臨床實踐，與廣藥集團合作對旗下10個企業的16個已上市中成藥，開展抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，結果發現白雲山複方板藍根顆粒具有體外抑制藥效。

團隊成員、廣州呼吸健康研究院研究員楊子峰也在報告中提到，廣州呼吸健康研究院和澳門科技大學歷經十多年研究，發現白雲山板藍根多個活性分子具有多靶點抗病毒抗炎的新作用機制，印證傳統中醫藥「內外邪」兼治的科學內涵。

報道指，板藍根顆粒是清熱解毒中藥沖劑，2003年沙士（SARS）爆發後不久，鍾南山團隊便與白雲山和黃合作開展「中藥板藍根顆粒抗病毒作用機理研究」，展開藥理藥效、物質基礎、作用機制及臨床研究等多個項目。

此前中國科學院上海藥物所研究初步發現中成藥「雙黃連口服液」可抑制新冠病毒也引發關注。首都醫科大學宣武醫院藥學部主任、國家藥物臨床試驗機構副主任張蘭當時接受內媒採訪時表示，人體是一個很複雜的體系，體外實驗和體內實驗是完全不同的兩個驗證體系，「在體外看一下這個藥物對病毒的存活是不是有影響，但是這個不說明任何問題。」

至於體外實驗中對新冠病毒有抑製作用與藥物能夠在人體上有效治療疾病這中間有何差別，國家衛生健康委醫政醫管局副局長焦雅輝此前稱，「有效」是在實驗室在體外細胞做出來的結果，但是這個結果離臨床效果之間還有很長一段路要走。

（南方日報）