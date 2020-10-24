92歲朱鎔基醫院慶生照曝光　夫人勞安在旁陪伴

10月23日是國務院前總理朱鎔基92歲生日。一張朱鎔基身穿紅袍在醫院慶生的照片在網絡流傳。

網絡流傳醫護人員為朱鎔基慶祝生日的畫面。（微博@抹雲樓主）

照片顯示，十多名醫生及護士為朱鎔基鼓掌慶祝生日。坐在中間的朱鎔基看起來精神狀態不錯，夫人勞安亦陪伴在旁，但不見兩人子女朱燕來和朱雲來。

久未露面的朱鎔基，近年時有傳出健康欠佳的消息。2019年，因未參加9月30日的國慶招待會及天安門大閲兵，一度引發猜測。

2017年10月24日中共十九大上，習近平與朱鎔基（左）握手。（AFP）

2019年9月28日，朱鎔基給清華大學經濟管理學院（簡稱清華經管學院）2019級MBA全體新生的回信曝光後，10月18日，朱鎔基亦以親筆簽名信函方式「露面」，他在信中表示，當日是清華經管學院顧問委員會第20次年會，「我因身體問題，不能參加」。他感謝與會的27名境外委員。

早在2018年10月11日，清華經管學院顧問委員會舉行會議時，學院五任院長朱鎔基、趙純均、何建坤、錢穎一、白重恩均有現身併合照。朱鎔基作為創院院長，當天身穿西裝，精神不錯，不過需要旁邊的趙純均攙扶。資料顯示，清華大學經管學院成立於1984年，朱是首任院長，任期從1984年起，至2001年止。