全球新冠疫情料2年內難緩解　吳尊友：中國若放寬將有700萬人染疫

新冠肺炎疫情在全球肆虐，秋冬季來臨，內地民眾擔心第二波疫情的來襲。中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友日前接受內媒專訪時表示，全球疫情兩年內難緩解，中國一旦放開，前面所有努力都前功盡棄，且國內會有700萬人感染，20萬人死亡。

圖為中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（資料圖片）

疫情產生的4個潛在源頭

對於秋冬季全國疫情會否局部爆發，吳尊友認為這個可能性很小，但零星的病例或聚集性疫情出現，「未來達到三四百人疫情規模的可能性不大，十幾人、幾十人，最多也就上百人，那就撐破天了，最多也就能達到大連疫情100多例陽性感染者的規模。」

吳尊友稱，目前疫情的產生有4個潛在的風險點和源頭，第一是境外到中國來的旅客當中感染的或者發病的人，第二是境外來的人員所集聚的醫院或者隔離點，第三是相關研究、檢測的實驗室。他說，實驗人員如果操作不規範，被感染了，也有可能將病毒從實驗室帶回家傳向社會，「這樣的傳播方式，在2003年、2004年非典（SARS）流行的時候，就發生過，而且不止一次，在中國也發生過。」

至於第四個風險點則是進口的冷凍海產品或者肉食品，吳尊友認為這也是最重要的，「由海產品引起疫情的風險可能比入境人員帶進來病毒的風險更大。這方面防範的要求和舉措要更嚴格。」

中疾控證實，在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能性。（中新社）

中國一旦放開將前功盡棄

吳尊友表示，全球形勢很不樂觀，歐洲國家疫情反彈十分嚴重，因此中國秋冬防疫壓力主要是來自全球的壓力。他說，前段時間有些專家說要放開，各個國家不要實施圍堵策略，「對歐美國家來說，呼籲放開可以理解，因為他們疫情很嚴重，放開不放開對他們國家來說影響不大，對我們就不一樣的。如果我們一放開，前面所有努力都前功盡棄。」

按照中國的人口數在全球的佔比以及全球目前的新冠感染率、病死率推算，吳尊友稱，中國如果放開，國內會有700萬人感染，20萬人死亡，「這個代價了不得，沒辦法接受。」

至於全球疫情何時能緩解，吳尊友表示，如果將疫情緩解定義為全球感染數能夠控制在一個基本生活能夠維持正常的水平，即便有疫苗了，估計兩年內的話還是有巨大的挑戰。

10月14日，山東青島一社區核酸檢測點，市民在登記核酸檢測個人信息。（VCG）

病毒檢測沒必要全市鋪開去做

全民核酸檢測花費大量的人力、物力、財力，被問到今後是否應該有更優化的方案時，吳尊友表示，從傳染病傳播流行的科學角度來說，全員檢測確實沒有必要。但問題是，在科學研判過程當中，有一定不確定性。

吳尊友回憶，北京新發地疫情爆發期間，當局也提出來要對全市2000多萬人開展核酸篩查，但專家反覆多次向防控領導組提建議，覺得沒有必要，最後防控指揮部聽取專家意見，所以核酸篩查到了1000萬人左右就停下來。他指出，如果北京再額外做1000萬人核酸檢測，社會成本太大也沒必要。「青島有那樣一個決心去做，也是一種矯枉過正。」

因此吳尊友強調，今後其他城市的防控也應該貫徹「科學防控，精準施策」，即以傳染病的源頭為中心，向周圍輻射到一定範圍，已經查不出病例時，就可以終止了，沒必要全市鋪開去做。

（中國新聞周刊）