【新冠肺炎】專家指內地普通民眾感染機會微　暫不必考慮接種疫苗

國產新冠疫苗近日備受關注，中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友周三（21日）在福建福州出席東南科技論壇時表示，目前中國已有13個疫苗進入臨床試驗，其中共有4個疫苗進入了III期臨床試驗。 但他同時強調，一般而言，中國境內普通老百姓感染病毒的機會很小，暫時可以不必考慮接種疫苗。

吳尊友表示，目前防疫的重點是外防輸入，一是防人二是防物，也要把好進口關，這樣國內民眾感染的機會非常小。談到山東青島近期的疫情時，他指這提醒了常態化防控仍要堅持幾項重要措施，戴口罩、保持社交距離，勤洗手，居家常通風，這些不僅有效防新冠，也有效防止其它呼吸道傳染病。

吳尊友解釋疫苗接種應優先考慮防止病毒輸入的第一道防線。（影片截圖）

報道指，中國疫苗的產能預計今年年底可達到6.1億劑，不過吳尊友表示目前疫苗還未完成三期臨床試驗，加上疫苗的有效性和保護效果還不是特別明確，普通老百姓暫可不必考慮接種疫苗。

他解釋，普通老百姓感染病毒的機會很小，疫苗接種應優先考慮防止病毒輸入的第一道防線，即海關、邊防還有疾病控制醫療這些系統的人員，以及死亡率比較高的人群，如老人和有基礎性病變的，「如果這兩個人群能夠保護住，應該說呢就對控制疫情，基本上達到我們期望的目的了」。

就流感、腺病毒、新冠病毒在進入秋冬季後，可能出現並存的情況，吳尊友指出，中國經過9個多月的實踐已積累了有效的前期防控經驗，故有信心可應對秋冬季疫情的考驗。

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（中國青年報）