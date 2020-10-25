江蘇政法委書記王立科涉嚴重違紀違法自首　曾是王立軍副手

據中央紀委國家監委網站發布的消息，2020年10月24日，江蘇省委常委、政法委書記王立科「涉嫌嚴重違紀違法，主動投案」，正受審查調查。

10月25日，江蘇省召開省委常委會會議，通報王立科相關情況。會議指，「要牢記初心使命，堅決反對特權思想和特權現象」，「從嚴管好家人親屬和身邊工作人員，任何時候、任何情況下都決不能以權謀私、貪贓枉法。」這些表述可能暗示了當地對王立科案情的初步判斷。

江蘇政法委書記王立科主動投案。（微博@人民日報）

王立科是一位「老公安」。公開簡歷顯示，王立科是滿族，1964年12月生，早年長期在遼寧省內基層公安系統任職，曾任錦州市公安局副局長、葫蘆島市公安局局長、遼寧省公安廳副廳長、大連市公安局局長等職，2013年南下江蘇任省長助理兼省公安廳廳長，當年12月當選江蘇省副省長，躋身副部級幹部之列。2015年11月，王立科出任江蘇省委常委、省委政法委書記至今。

王立科曾是重慶市公安局原局長王立軍的副手。王立科2002年6月獲任遼寧省錦州市公安局副局長，約一年後的2003年5月，王立軍亦被調往錦州擔任該市公安局局長、黨委書記之職，成為王立科的直屬上級。

2006年12月，王立科調離錦州，升任鄰市葫蘆島的公安局局長兼黨委書記，總計和王立軍共事約有3年半時間。2008年6月，王立軍離開遼寧，南下時任政治局委員薄熙來執掌的直轄市重慶，開啟新一段仕途。王立科則於當年9月升任遼寧省公安廳副廳長。

如今王立科「主動投案」，成為首個主動投案的省委政法委書記，是江蘇省2020年「首虎」。