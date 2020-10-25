內蒙古漢語授課風波｜自治區黨委常委自我批評　指要深刻吸取教訓

內蒙古自治區早前推出新政策，要求當地以蒙古語授課的學校，自秋天起改用漢語教授小學語文、小學道德與法治科、初中歷史科，結果引起民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，還曾爆發警民衝突。 10月23日，內蒙古自治區黨委常委召開加強和改進民族工作專題民主生活會，會議雙語教學改革中出現的問題，進行了「批評和自我批評」。 內蒙古自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰在會議上表示，要深刻吸取這次雙語教學改革問題的教訓，絕不能在方向性、原則性問題上出現偏差。此外，他也強調，要堅定不移推進雙語教學改革。

據《內蒙古日報》報導，本次會議「對標對表習近平關於民族工作的論述、推廣普及國家通用語言文字的重要指示精神和黨中央相關決策部署，拿起批評和自我批評這個有力武器，由表及裡查擺推進雙語教學改革中出現的問題，舉一反三查找我區民族工作中存在的問題，深入剖析問題根源和癥結所在」。

內蒙古自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰。（資料圖片）

自治區黨委全體作「個人檢視剖析」

石泰峰代表自治區黨委常委會作對照檢查，並帶頭作個人檢視剖析。隨後，自治區黨委副書記、自治區主席布小林和其他常委逐一進行個人剖析。每位常委發言後，其他人依次提出批評。

石泰峰在總結講話中指，這次專題民主生活會是對習近平總書記關於民族工作的重要論述和推廣普及國家通用語言文字工作的重要指示精神的一次再對標再對表，是對內蒙古雙語教學改革問題的一次再深思再反思，也是對加強和改進內蒙古民族工作的一次再加壓再加力，要以這次專題民主生活會為契機，切實學習貫徹好黨的民族理論和政策，著力研究解決好民族工作中的深層次矛盾和問題，不斷開創全區民族工作新局面，要對這次民主生活會查擺出來的各類問題全面起底、集中整改，確保所有問題全部整改到位。

「要堅定不移推進雙語教學改革」

石泰峰強調，要切實提高政治站位，深刻吸取這次雙語教學改革問題的教訓，堅持從政治和大局上認識問題、分析問題、解決問題，著力增強政治敏銳性和政治鑒別力，增強把握方向、把握大勢、把握大局的政治能力，絕不能把政治性很強的工作當成一般性的、事務性的工作來抓，絕不能在方向性、原則性問題上出現偏差；要自覺從「兩個維護」的高度謀劃推進民族工作，學懂弄通、學深悟透習近平總書記關於民族工作的重要論述，全面提高做好新時代民族工作的能力和水準；要充分發揮黨委總攬全域、協調各方的作用，著力構建上下聯動、條塊結合、齊抓共管的工作格局；要堅定不移推進雙語教學改革，使各族群眾從小就能掌握國家通用語言文字；要全面從嚴從實抓好管黨治黨工作，堅持把思想政治建設擺在首位，加強基層黨建工作，加強幹部隊伍建設，著力解決形式主義、官僚主義突出問題，確保各級黨組織和廣大黨員幹部始終成為做好民族工作的堅強政治力量。

（內蒙古日報）