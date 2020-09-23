內蒙古漢語授課風波｜教育部副部長：民眾有不同的看法是暫時的

今天（23日）上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，教育部副部長鄭富芝、發展規劃司司長劉昌亞、基礎教育司司長呂玉剛介紹決戰決勝教育脫貧攻堅、實現義務教育有保障有關情況。 鄭富芝在記者會上談及近期內蒙古發生的漢語授課風波。他表示，學習普通話對民族有好處。他說，現在部分民眾有不同看法，但這是暫時的，相信他們最終會理解。

記者會上，路透社記者提問：據報導，中國內蒙古自治區要求當地蒙古語授課的學校開始使用國家統編教材之後，很多地方出現了抗議，請問教育部對此有何評論？

對此，鄭富芝表示，推行國家通用語言文字，這是中國法律的一項規定，就是說推廣使用國家通用語言文字這是法律的規定；另外一個方面，讓所有的中國人學會、學好國家通用語言文字是有非常大的好處，可以便於大家更好交流，讓孩子們能夠「走出去」求學深造，可以讓這些學生畢業之後到外地特別到發達的城市工作。他說，語言通了，可以助力他們過上更好、更幸福的生活。

內蒙古推行通用語言教材，有民眾集會抗議↓↓↓

他表示，這件事在內蒙古推行的時候，「可能有不同的看法」，他指，中國在少數民族地區既要推行推廣使用國家通用語言文字，同時也要尊重少數民族學習使用自己本民族的語言，中國的法律和政策非常的清楚，互相並不排斥，都要學好。他表示，現在民眾有些不同的看法，是暫時的，相信內蒙古自治區黨委和政府會處理好這件事，同時也相信內蒙古少數民族群眾一定會理解這個道理。

內蒙古自治區上月底推出新政策，要求當地以蒙古語授課的學校，自秋天起改用漢語教授小學語文、小學道德與法治科、初中歷史科，結果引起民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，不時爆發警民衝突。

內蒙古多地公安部門近日先後發布通告，要求加強微信聊天群組管理，嚴禁傳播未經核實的訊息；多地政府又發出公告，表明未在規定時間內按時入學，學生及家長可能會被處罰。此後，內蒙古錫林浩特市17日表示，當地以民族語言授課的3間小學及1間中學，3469名學生全部到校，各學校全面恢復正常教學秩序。