新冠肺炎｜國家衞健委派工作組赴喀什指導防疫　中小學幼兒園停課

10月24日，新疆喀什地區通報新增1例新冠肺炎無症狀感染者。據央視今日（25日）消息，國家衛生健康委今日已經派出工作組，赴新疆喀什指導當地開展疫情防控工作。

喀什對所有喀什居民和目前在喀人員開展核酸檢測採樣。（微信公眾號「古城喀什」）

此外，據官方消息，24日下午，喀什市衛健委組建核酸採樣隊伍，對所有喀什居民和目前在喀人員開展核酸檢測採樣。截至25日早上8時，核酸檢測組到位602個，核酸已採樣308207人，預計利用兩天時間完成全民核酸檢測。

為確保學生安全，各中小學走讀（非住校）學生及幼兒園停課至30日。當局又強調，全面核酸檢測期間，各大商場及超市將正常營業，生活物資供應充足，呼籲市民有序出門購買生活物資。

據新疆衛健委通報，新疆24日新增1宗無症狀感染個案。新疆衛健委通報指，24日喀什地區疏附縣對「應檢盡檢」人員進行定期檢測中，發現1宗無症狀感染者。目前，對其密切接觸人員已經全部實行隔離醫學觀察，並開展核酸檢測。有喀什市民向內媒表示，市區巴士已停運，疏附縣、疏勒縣社區已禁止出入。

另據新疆日報消息，24日晚，新疆自治區黨委召開全區視像會議，通報喀什地區疏附縣新冠肺炎疫情情況，安排部署疫情防控工作。自治區黨委書記、疫情防控工作領導小組組長陳全國在會上強調，要全面做好外防輸入、內防反彈工作，毫不放鬆抓好常態化疫情防控，全力控制局部疫情，嚴格落實常態化防控措施，統籌疫情防控和經濟社會發展。

（綜合報道）