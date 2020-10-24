新疆喀什突封城所有進出航班取消　疏附縣發現一宗無症狀感染者

新疆喀什警方周六（24日）下午突然在官方微博上發出通知，要求市民戴好口罩，注意自身安全，「不信謠不傳謠，以免引起不必要的恐慌」。 警方未有說明原因，據內地傳媒指出，該通知或與新冠疫情有關，惟該微博隨後就被刪除。 及至晚上，新疆衛健委發出最新通報，指在喀什地區疏附縣發現一宗無症狀感染者。

據《健康時報》此前報道，網上流傳消息指喀什機場已經關閉，大量航班取消。在航班查詢程式上，更可見到喀什機場在周六的進出港航班，自當天下午3時左右，所有航班均已取消或返航。另一方面，網上有圖片流傳，稱喀什已經「封城」，大批市民湧到超市搶購杯麵等物資。

有網民甚至留言稱，喀什疑似已經實施進出管制，「本來打算今天去塔縣，結果出不了城，試了所有能出城的路，最後在天門方向出來了。警察說出去就回不來了」、「現在只能出不能進。本來原計劃去塔縣，現在直接退票去烏魯木齊了」、「我現在在喀什附近的一個縣裏，司機師傅說已經不能往喀什市區進了。現在我們就往回撤」。

對於喀什的情況，《環球時報》總編輯胡錫進就發文稱喀什警方的快速回應很必要，值得鼓勵。但與此同時，所發布的資訊顯然不足以阻止一些猜測和擔心在互聯網上發酵，「老胡建議喀什市及自治區提供更多官方信息，跑贏傳言發酵的速度。」

網上流傳圖片，大民市民湧到超市搶購物資。（微博）

新疆衛健委在最新通報中指，喀什地區疏附縣在對「應檢盡檢」人員進行定期檢測時，發現一宗新冠肺炎無症狀感染者，患者是17歲的女性，現已轉入定點醫院進行隔離醫學觀察。疏附縣立即啟動應急響應，展開流行病學調查，密切接觸者已經全部實行隔離醫學觀察及安排接受病毒檢測，並且正全面排查患者的曾經活動場所。

有工作人員受訪透露，目前疏附縣正全面進行病毒檢測，範圍是當地市民及到過疏附縣的人，檢測時間大概會持續一兩天。

（綜合報道）