美媒：中國正研製「快舟31」固體火箭　直徑4米載荷70噸

在中美博弈加劇的背景下，中國航天航空計劃格外受到外界關注。10月24日，美國《太空新聞》報道稱，中國航天科工集團公司目前正在研製直徑4米的「快舟21」號和「快舟31」號固體火箭，分別能向低軌道運送20噸和70噸載荷。首次發射預計在20世紀20年代中期及以後。

10月19日，第六屆中國（國際）商業航天高峰論壇在湖北武漢召開。中國航天科工集團有限公司概述發展發射服務、衛星星座和可重複使用航天飛機的計劃，引起美媒關注。

中國航天科工集團總工藝師符志民稱，「未來五年，航天科工將提高商用航天系統的能力，縮短商用火箭發射的準備時間和頻率，並對運載火箭的再利用進行進一步研究，以降低成本。」

2018年9月29日，中國快舟一號甲固體運載火箭發射升空。（新華社）

他表示，該集團計劃到2023年將快舟系列火箭的發射次數增加一倍，到2025年在固體火箭技術方面領先世界。

數據顯示，目前為止，中國航天科工集團已經發射了10多枚快舟火箭。

對此，《太空新聞》報道稱，以該公司為龍頭的武漢國家航天產業基地也正式開始運營。火箭生產園佔地30公頃，每年可組裝和測試20枚固體燃料火箭。預計未來該公園每年可容納50枚火箭。

而「快舟31」號的低軌道運載能力為70噸，一次或可發射300顆衛星，將是世界最大的固體運載火箭。其不但可用於超大型空間站的發射，還可進行深空探測。

另據分析，「快舟31」號即可在內陸航天發射場發射，更可在海上大型平台上機動發射，從而降低發射成本，以拿到絕大部分國際衛星發射訂單。