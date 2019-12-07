中國成功發射「一箭六星」　快舟一號「一日雙箭」創新紀錄

12月7日16時52分，中國在太原衛星發射中心用快舟一號甲運載火箭，採用「一箭六星」的方式，成功將「和德二號」A/B衛星、天儀16/17衛星、天啟四號A/B衛星發射升空。衛星順利進入預定軌道，任務獲得圓滿成功。

「和德二號」A/B衛星是「天行者」星座首批業務星，由北京和德宇航技術有限公司自主設計研製，主要為全球用戶提供環境感知、物資監管、應急通信增強、全球船舶和航空器資訊採集等服務。

天儀16/17衛星是長沙天儀空間科技研究院有限公司自主研發的中解析度微納遙感衛星，綜合性能指標達到同類衛星國際先進水準，主要用於開展災害應急監測、海洋海事應用、農業遙感服務、極地環境監測等衛星資料應用。

天啟四號A/B衛星是北京國電高科科技有限公司研製生產的低軌物聯網衛星，衛星入軌後，將實現5星組網運行，為政府、行業等用戶提供全球物聯網資料傳輸和應急通信、物資跟蹤及態勢感知等服務。

快舟一號甲運載火箭是中國航天科工集團有限公司航天三江集團所屬航天科工火箭技術有限公司研製的一款小型固體運載火箭，採用國際通用介面，主要為低軌小衛星提供發射服務，具有入軌精度高、準備週期短、發射成本低等特點。此次是快舟一號甲運載火箭今年第5次執行發射任務。

這也是中國首次同一天在同一發射場兩次成功發射同一型號火箭。今天上午10時55分，快舟一號甲運載火箭在太原衛星發射中心，成功將「吉林一號」高分02B衛星發射升空。