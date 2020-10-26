中國首間晶片大學南京掛牌成立　與華為中芯合作培養人才

中國正遭受美國圍堵，高階晶片恐將面臨斷供之際，南京集成電路大學近日在江蘇南京江北新區掛牌成立，成為中國首間「晶片大學」，目標是培養更多高素質專業人才，解決中國集成電路產業人才匱乏的瓶頸問題，並帶動當地產業發展。

南京集成電路大學22日掛牌成立，南京集成電路產業服務中心主任、東南大學首席教授時龍興被聘為首任校長。據南京江北新區公眾號發布，南京集成電路大學不是一所傳統意義上的大學，不是由教育部或省、市教育主管部門舉辦，而是由南京江北新區管委會根據當地產業發展需要而建。

據指出，與其他大學相比，南京集成電路大學學生來源不再是高中生透過高考等方式考入，而是源於大學已具備基本專業知識的學生、跨學科有志於從事集成電路相關工作的學生、企業招聘尚在培養期的初級職員，按照職位分類依據學員專業基礎和就業興趣進行招生，招生規模以企業需求為準。

內媒報道稱，這間大學的所有學科將圍繞集成電路技術而設計，還接入華為海思、中芯國際等許多企業，把理論與實踐結合為一體。晶片是中國缺口最大的產品，也是進口金額最高的商品。過去的2年時間，中國每年的晶片進口金額超過3000億美元，而2020年預測至少也將超過3000億美元。

南京江北新區稱，希望新成立的大學加快集聚創新人才，培養出更多高素質專業人才，新區也將力爭到2025年，全產業鏈規模超過人民幣3000億元，吸引晶片人才超過3萬人，成為全球名符其實的晶片創業、人才和產業高地。

（綜合報道）