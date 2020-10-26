十九屆五中全會在京召開　　審議十四五規劃和2035年遠景目標建議

據新華社報導，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議10月26日在北京召開。會議的主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，審議關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議。

今年9月28日召開的中共中央政治局會議決定，中共十九屆五中全會於10月26日至29日在北京召開，這次會議還決定將《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》稿提請十九屆五中全會審議。

新華社指，「十三五」時期是中國全面建成小康社會決勝階段，面對錯綜複雜的國際形勢、艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，特別是面對新冠肺炎疫情嚴重衝擊，以習近平為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，奮發有為推進黨和國家各項事業，決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅取得決定性成就，「十三五」規劃目標任務即將完成，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新的大台階。

新華社指，「十三五」規劃目標任務即將完成，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新的大台階。圖為建設中的引漢濟渭工程三河口水利樞紐。（新華社）

中共中央政治局會議認為，「十四五」時期是中國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。當前和今後一個時期，中國發展仍然處於戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。要深刻認識中國社會主要矛盾發展變化帶來的新特徵新要求，增強機遇意識和風險意識，把握發展規律，發揚鬥爭精神，善於在危機中育新機、於變局中開新局，抓住機遇，應對挑戰，趨利避害，奮勇前進。

新華社援引權威人士指，中共中央提出的關於制定「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標的建議將為中國編制「十四五」規劃綱要提供重要遵循。「十四五」規劃綱要編制完成後，將依照法定程序提請全國人民代表大會審查批准。