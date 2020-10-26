【五中全會】原中央黨校副校長：關係到之後25年的現代化

據新華社報導，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議（十九屆五中全會）於10月26日至29日在北京召開，會議將研究審議關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議。 原中央黨校副校長李君如接受官媒採訪表示，「十四五」規劃制定得好不好、執行得好不好、能不能如期甚至超額完成，關係到後面25年的現代化。

中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議於10月26日至29日在北京召開。（資料圖片）

李君如接受中新社採訪時候表示，2035年這個年份重要在要「基本實現現代化」。鄧小平在上世紀80年代根據當時的情況，認為到2050年中國能夠基本實現現代化。之後，中央做了兩大重要戰略決策：第一，建立社會主義市場經濟體制；第二，全面參與全球化，加入WTO，這兩個重要決策加上當時正在蓬勃興起的信息化，改革開放舉措給中國帶來騰飛，實現跨越式發展，2010年中國成為世界第二大經濟體。這樣就使中國現在有了非常好的基礎，可以把鄧小平提出的2050年基本實現現代化提前15年。

李君如認為，十九屆五中全會的意義非同尋常，他稱，中國共產黨的成立初心是為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興，無論「幸福」還是「復興」，其實質是要中國趕上時代，把落後的農業國建設為先進的工業國，進一步邁向現代化的道路。

「中國製定經濟社會發展五年規劃有一個發展過程，這一過程體現了對發展經濟的探索。」李君如回顧歷史指出，「五年規劃（計劃）」制定是一步一步在實踐中摸索的。改革開放以來，經濟社會發展越來越好，這種情況下每5年制定一個規劃，每屆五中全會制定規劃，這是非常自然的一個結論。

原中央黨校副校長李君如。（中新社）

他表示，「十四五」規劃是在全面建成小康社會提供的條件前提下，開啟30年新征程進程中的第一個五年規劃。「所以這次全會（即將）通過的經濟發展規劃建議，其意義非同尋常，它是我們直接干現代化的第一個文件，前面都是為現代化打基礎。」

李君如說：「這個5年規劃制定得好不好、執行得好不好、能不能如期甚至超額完成，關係到後面25年的現代化。這30年的第一個5年怎麼走，就看今天。」