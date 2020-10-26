軍報：銘記抗美援朝偉大勝利　全面提高備戰打仗能力

10月25日，中央軍事委員會的機關報《解放軍報》發表題為「彌足珍貴的精神財富 永續傳承的偉大精神」的評論員文章，強調全軍要大力弘揚偉大的抗美援朝精神，全面提高新時代備戰打仗能力，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護社會大局穩定。

10月23日，中國舉辦「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會」，志願軍老兵入場。（新華社）

文章引述中央軍委主席習主席在「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會」上的講話稱，偉大抗美援朝精神跨越時空、歷久彌新，必須永續傳承、世代發揚。文章說，習近平講話具有重大指導意義，全軍部隊要更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，並貫徹軍委主席負責制。

文章強調，部隊要自覺服從服務於黨和國家工作大局，積極支援地方經濟社會發展，並努力為建設持久和平、普遍安全的美好世界做貢獻。

文章說，當前，世界百年未有之大變局加速演進，全軍官兵要大力弘揚偉大的抗美援朝精神，全面提高新時代備戰打仗能力，更好履行新時代人民軍隊使命任務。

習近平於10月23日在會上強調，中國決不坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不允許任何人任何勢力侵犯和分裂中國領土，對這種嚴重情況必將迎頭痛擊。習近平還表示，中國人民不惹事也不怕事，嚇不倒、壓不垮，面對風險挑戰及阻力壓力，總能「殺出一條血路」。

「彌足珍貴的精神財富 永續傳承的偉大精神」刊登於《解放軍報》頭版。

有分析人士指出，美國對華發動系統性打壓之際，習近平這番話是對內傳遞政治信號，旨在凝聚民心、鼓舞士氣，讓國內民眾為外部長期動盪形勢「備戰」，並做好思想和鬥爭準備。

在10月23日的講話之前，習近平在10月13日訪問位於廣東省潮州的軍事基地時，曾要求海軍陸戰隊「要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態」，並要求他們「絕對忠誠，絕對純潔，絕對可靠」。習近平還強調，海軍陸戰隊是兩棲精鋭作戰力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負重要職責。