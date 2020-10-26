阿拉伯國家代表團訪問新疆　外交部：百聞不如一見　公道自在人心

10月26日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅介紹稱，10月19日至22日，20個阿拉伯國家及阿盟駐華使節和外交官訪問了新疆。他表示，有使節指出外界關於中國和新疆人權狀況的謊言毫無根據，認為新疆反恐和去極端化經驗值得學習借鑑。

趙立堅說，參訪期間，新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾會見代表團。代表團參觀了當地企業、學校、脱貧項目和基層社區，並與當地村民面對面交談，了解新疆民生改善和經濟發展情況。

趙立堅表示，代表團還前往伊斯蘭教經學院、清真寺等地，了解新疆宗教信仰自由保護狀況。使節們積極評價新疆經濟社會和人權事業發展成就。有使節指出外界關於中國和新疆人權狀況的謊言毫無根據，認為新疆反恐和去極端化經驗值得學習借鑑。

趙立堅強調，「百聞不如一見，公道自在人心。新疆經濟社會發展和脱貧攻堅成就有目共睹，民族團結和諧和人權事業進展有目共睹，反恐和去極端化成效有目共睹。中方歡迎包括阿拉伯、伊斯蘭國家在內的各國朋友多去新疆走走看看，向世界講述一個真實美麗、多姿多彩的新疆。」

趙立堅曾在10月16日的中國外交部例行記者會上指，涉疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題，中國新疆採取預防性反恐和去極端化措施，有效遏制恐怖活動多發頻發勢頭，各族人民的生命安全才有了保障，發展經濟、改善生活才取得更大進步，這是最大程度保障新疆各族人民的基本人權。