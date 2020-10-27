華為小米搜狗等手機瀏覽器　列入國家網信辦整治名單

國家網信辦發公告表示，由10月27日至11月9日，對手機瀏覽器進行專項集中整治，把影響力較大的8款手機瀏覽器納入首批名單進行重點集中整治，即UC、QQ、華為、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。

公告指出，一段時間以來，手機瀏覽器野蠻生長，違規從事互聯網新聞信息服務，成為「自媒體」傳播亂象的聚集地和放大器。此次集中整治將著力解決三大突出問題：一是發布「自媒體」違規採編的各類互聯網新聞信息，如歪曲解讀經濟民生政策、散佈「小道消息」、傳播謠言信息、翻炒舊聞編造「新聞」等；二是發布「標題黨」文章，如惡意浮誇、「唱衰」、「賣慘」、冒名炒作等；三是發布違背社會主義核心價值觀的不良信息，如傳播低俗圖文視頻、炒作明星緋聞隱私和娛樂八卦等。

網信辦負責人強調，各手機瀏覽器要對照問題清單深入開展自查整改，舉一反三全面清理違規信息、嚴管「自媒體」賬號；同時，建立完善總編輯負責制、內容審核管理規範，從制度層面採取有力有效措施，切實防止擾亂網絡傳播秩序問題的發生。自查整改結束後，網信部門將對自查整改情況進行檢查評估，對整改後問題依然突出的手機瀏覽器，將依法依規進行嚴肅處置，直至取締相關業務。