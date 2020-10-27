山東艦入列10個月　艦長：已完成海上試驗訓練項目　將聚焦實戰

10月27日，央視新聞披露了首艘國產航母山東艦的最新動態。據報道，山東艦艦長來奕軍介紹稱：「首艘國產航母山東艦交接入列10個月以來，不斷加強戰法訓法研究，已圓滿完成一系列海上試驗訓練項目；聚焦實戰，紮實開展航空保障、損害管制、應急處置等訓練，從嚴從難摔打部隊，航母核心能力穩步提升。」

2019年12月17日，中國海軍在海南三亞錦母角航母軍港舉行儀式，在中共軍委主席習近平見證下山東艦正式服役。隨着國產航母的服役，中國也正式迎來雙航母時代。

根據國防部早前的說法，國產航母完全由本國自主開展設計，排水量約為5萬噸級，採用常規動力裝置，搭載殲-15艦載機等。

在作戰實力方面，中國航母問題專家李杰曾稱山東艦作戰能力遠勝遼寧艦。在山東艦服役之前，2012年9月25日，遼寧艦正式交付海軍。

伴隨着山東艦的正式服役，其最新動態成為外界關注焦點。山東艦於9月1日上午離開大連造船廠。從現場發佈的視頻來看，山東艦掛出國旗和海事信號旗，在拖船的輔助下離岸，航母還開放了頂板雷達。殲-15和直-18艦載機模型在航母甲板停留。此次演習的重點將放在艦機融合訓練上。

2019年12月17日，中國第一艘國產航空母艦山東艦在海南三亞某軍港交付海軍。（新華社）

中國國防部新聞發言人譚克非在9月24日下午證實，中國海軍遼寧艦和山東艦已分別完成例行訓練和海上試驗。上述活動的目的是檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，提升履行使命任務的能力。

10月1日，中國海軍官方微博「人民海軍」發佈視頻慶祝國慶。視頻顯示，山東艦甲板上，中國海軍官兵排成「祝福祖國」字樣，並送上祝福語。隨後，遼寧艦航母也出鏡。

專家預測，山東艦戰鬥準備狀態將持續到2020年年底。有分析稱，中國在台灣海峽和南海正面臨美國的軍事威脅，主要海上運輸通道也可能受到印度的潛在威脅。在這種情況下，遼寧號和山東艦將成為核心戰鬥力。