國產航母山東艦赴渤海　專家：進行全系統檢驗後或返廠改進

中國第一艘國產航母山東艦日前啟航赴渤海訓練，引發關注。 對此，有軍事專家接受《環球時報》採訪表示，山東艦此次航行訓練會對通信、雷達、武器等進行全系統檢驗後，或許會再次返廠進行一次改進。

此前，山東艦在5月25日至6月17日曾出海訓練，訓練為期23天，那是山東艦入役5個月來的首次航行訓練。

軍事專家李傑接受《環球時報》採訪時表示，山東艦是中國自主研發，有很多新設備、新系統，在實際應用中會出現一些意想不到的問題，因此需要返廠檢修。他說：「除去新冠病毒疫情的影響，有一個很大變化是山東艦返廠到首次航行訓練用了將近6個月時間，而第二次航行訓練中間僅間隔1個半月時間，這說明艦上的各項系統得到進一步完善。」

李傑認為，此次航行訓練會對通信、雷達、武器等進行全系統檢驗後，或許會再次返廠進行一次改進，在第三次出海訓練時候就可能直接返回三亞母港。「這個時間不會太長，指日可待」。

李傑進一步分析指出，山東艦一旦返回三亞母港，勢必要在南海海域開展大量訓練，進一步提高戰鬥力，「這對國人信心是一個提升，也對外界產生震懾力。」

另一位中國軍事專家宋忠平表示，山東艦此次訓練返廠後或還會有一些適應性調整，調整結束後就會返回三亞母港。

宋忠平還指出，山東艦返回南海後會勢必會擔負戰備巡邏任務，這是其使命和職責所在，山東艦將會是維護南海和平穩定的「定海神針」。

對於未來山東艦重返三亞母港，宋忠平認為，美國會在南海加強軍事存在，同時會進一步炒作中國軍事威脅論，煽動對中國的敵視情緒，導致南海局勢進一步的緊張，「中國的航母在南海進行訓練完全是正當的，美國作為一個域外國家，將其軍事裝備部署到南海，就是來製造緊張空氣，就是讓南海不太平的。」