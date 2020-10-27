內蒙古一日內4名省管幹部被查　涉及應急管理廳司法廳國資委等

內蒙古紀委監委在周二（27日）接連通報4名省管幹部被查的消息，包括有應急管理廳廳長王俊峰、司法廳前廳長徐呼和、國資委前主任蘇和、呼倫貝爾市政協主席李才。 上述4人均為正廳級幹部，其中王俊峰、李才是任內被查，蘇和、徐呼和則已分別在2018年5月及6月退休。

應急管理廳廳長王俊峰在任內被查。（資料圖片）

王俊峰是內蒙古固陽縣人，1987年6月加入中國共產黨，1988年7月參加工作，是內蒙古第十屆紀律檢查委員會委員。王俊峰曾任內蒙古經濟和信息化委員會（國防科學技術工業辦公室）副主任、黨組成員兼煤炭工業局局長，內蒙古安全生產監督管理局黨組書記、局長，內蒙古應急管理廳黨組副書記、廳長，並於2020年3月起任內蒙古應急管理廳黨委書記、廳長。

呼倫貝爾市政協黨組書記、主席李才被查。（呼倫貝爾日報）

李才則是蒙古族呼倫貝爾市阿榮旗人，1990年5月加入中國共產黨，1982年7月參加工作。李才曾任滿洲裡市委副書記、市長，呼倫貝爾市委常委、政府副市長，並於2017年2月起任呼倫貝爾市政協黨組書記、主席。

王俊峰、李才、蘇和及徐呼和，4人都分別曾在地方政府、安監系統、國資系統、司法系統長期擔任重要職位。

（綜合報道）