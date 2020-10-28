新冠肺炎｜國家衛健委：病毒以冷鏈物品為載體　可遠距離跨境輸入

內地新冠肺炎疫情持續，外防輸入是防疫工作重點。國家衛健委表示，從冷鏈食品外包裝上分離到新冠活病毒，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能。 海關總署周三（28日）通報，因為從外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，中國暫停俄3艘捕撈船及荷蘭1間冷庫進口申報。

按照海關總署公告2020年第103號的規定，海關自即日起暫停接受俄羅斯PROEKT-1GELALTD（註冊編號為CH-03P）、DARLALLCSEVNAUCHFLOT（註冊編號為CH-31R）、GULDRANGURSAAMILTD（註冊編號為CH-63D）3艘捕撈漁船和荷蘭DAALIMPEX HARLINGEN BV（註冊編號為NL6614EG）1家冷庫的進口申報1周，期滿後自動恢復。

中疾控指，證實在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能性。（中新社）

國家衛健委則於周二（27日）發布《冷鏈食品生產經營新冠病毒防控技術指南》和《冷鏈食品生產經營過程新冠病毒防控消毒技術指南》問答。衛健委指出，已從冷鏈食品外包裝上分離到新冠活病毒，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能，在特定環境下，物體表面存活的病毒可能導致無有效防護的易感接觸者發生感染。

此外，專家風險研判認為，從事冷鏈食品生產經營活動的人員一旦感染新冠病毒，並在感染後未及時調離工作崗位，繼續從事食品生產、裝卸、運輸、貯存及銷售等工作，病毒就有可能會通過感染者污染食品及其包裝材料表面，並隨著冷鏈食品擴散，如果相關防控工作不到位，就存在導致相關的接觸者感染和病毒傳播的潛在風險。所以應加強冷鏈生產經營過程中從業人員的健康監測、貨物源頭管控、生產經營過程防控和從業人員防護。

衛健委表示，對於進口冷鏈食品，進口商或貨主應當配合相關部門對食品及其包裝進行採樣檢測。對於外埠食品，經銷商應當主動向供應商索取相關食品安全和防疫相關檢測信息。對於本地肉類屠宰、加工、經營企業，應當嚴格執行冷鏈食品的相關質量管理和操作規範，加強環境衛生管理。

（新京報）