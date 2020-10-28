台灣公布大陸間諜案　廣州暨南大學校友會成員遭判刑及通緝

兩岸關係惡化，間諜案頻頻曝光。廣州暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊和執行長李宛平，近日被控2009年至2012年間，介紹台灣官員與大陸官員見面遭判刑。

據台媒報道，傅文齊、李宛平此前介紹台灣軍職人員、立委和立委助理等十多人，與廣東省台灣事務辦公室官員見面，企圖發展組織，並違法幫暨南大學在台招生。10月27日，台北地方法院依違反《國安法》發展組織未遂罪判處李宛平監禁1年。他同時因違反《兩岸人民關係條例》和偽造文書判囚7個月，罰款21萬新台幣。傅文齊則在該案審理期間棄保潛逃，仍在通緝中。

傅文齊、李宛平多年前就遭舉報引薦台灣人與大陸官方人士會面。台灣調查局2017年密訊兩人，但兩人均否認是「共諜」，稱只是和對岸人士見面吃飯，介紹朋友和對方認識，並否認違法招生，稱只是幫忙傳遞文件。

不過調查局發現，包括已故親民黨立委劉文雄等人、立委助理和地方議員等，都曾在出外考察期間，由傅文齊、李宛平安排與大陸人士會面。

據稱，傅、李二人還與化名「小吳」、「唐副」等的大陸官方人士頻繁聯繫，並引薦學生到大陸唸書，並收取介紹費。2019年7月，台灣當局依發展組織未遂罪和違反《兩岸人民關係條例》起訴兩人。

兩岸關係不斷升温，中國央視此前播出台灣間諜案。（中國央視視頻截圖）

台海局勢緊張之際，10月11日，央視在每晚19時的《新聞聯播》節目中播出了中國國家安全機關破獲台灣間諜竊密活動的新聞。央視新聞指出，大陸國家安全機關的「迅雷-2020」專項行動，打擊台灣間諜情報機關滲透活動，破獲數百起間諜竊密案件。