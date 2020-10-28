【新疆疫情】喀什完成全員檢測　官方指基本排除蔓延擴散可能性

新疆喀什地區疏附縣出現新冠肺炎疫情反彈，根據新疆衛健委在周三（28日）晚上的最新通報，完成全員病毒檢測，目前已經可以基本排除疫情蔓延擴散的可能性。 當地現時有22宗確診病例，以及161宗無症狀感染者。

新疆衛健委副主任顧瑩蘇指，出現疫情後，按照「早發現、早報告、早隔離、早治療」和「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」原則，由新疆疫情防控指揮部統籌全區醫療資源，全力展開醫療救治工作。

喀什地區需檢測總人數達474.65萬人，目前已經全部完成病毒檢測。（視覺中國）

喀什地區疾病預防控制中心副主任王希江則指，疏附縣疾控部門有嚴格按照防疫要求，對感染者的家庭、活動場所等展開嚴格終末消殺和環境檢測。同時，全地區做好消毒培訓和物資儲備，嚴格落實鄉村、社區、學校、商場、車站等重點部位預防性消殺，規範消殺程序，確保環境安全。另一方面，喀什地區將大力展開愛國衛生運動，扎實推進城鄉環境綜合治理。

據了解，大多數患者都與疏附縣站敏鄉三村的一間工廠有關，喀什地區行署副秘書長艾賽提·吾拉音木指，該工廠主要從事服裝加工和銷售，以制作休閑、運動服等為主。工廠現有工人252人，主要來自站敏鄉及其相鄰的吾庫薩克鎮等周邊鄉鎮。

（綜合報道）