【新冠肺炎】內地27日新增42宗確診　新疆喀什本土病例增至22宗

內地新冠肺炎疫情持續，新疆喀什無症狀感染者近日暴增。據國家衛健委消息，內地昨日（27日）新增確診病例42宗，其中境外輸入病例20宗（上海7宗，陝西6宗，廣東2宗，天津1宗，河北1宗，內蒙古1宗，河南1宗，四川1宗）。新增本土病例22宗，均在新疆。當日無新增死亡病例，無新增疑似病例，新增治癒出院病例8宗。 昨日無新增死亡病例，無新增疑似病例，新增治癒出院病例8宗。新增無症狀感染者38宗（境外輸入19宗），當日轉為確診病例24宗（境外輸入2宗），尚在醫學觀察無症狀感染者570宗（境外輸入408宗）。

10月26日，新疆喀什，疏附縣市民進行核酸檢測。（視覺中國）

據悉，內地現有境外輸入確診病例267宗（其中重症病例3宗），無現有疑似病例。累計確診病例3284宗，累計治癒出院病例3017宗，無死亡病例。

本土病例方面，內地現有確診病例298宗（其中重症病例4宗），累計治癒出院病例80936宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85868宗，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者853920人，尚在醫學觀察的密切接觸者9907人。

疫情防控期間，新疆喀什老城的市民排隊做核酸檢測。（視覺中國）

另據新疆衛健委最新通報，昨日0時至24時，新疆新增新冠肺炎確診病例22宗，均為無症狀感染者轉確診，新增無症狀感染者19宗，均為喀什地區疏附縣報告。截至昨日24時，新疆現有確診病例22宗，無症狀感染者161宗，均為喀什地區疏附縣報告。

據介紹，截至昨日17時，喀什地區已全部完成全地區474.65萬人全員核酸檢測，除已報告的疏附縣183人呈陽性外，其餘均為陰性。喀什地區衛健委黨組書記李林玉介紹，經對發現的無症狀感染者樣本病毒進行全基因組分析，排除疏附縣疫情與7月份烏魯木齊疫情病毒的相關性。

（國家衛健委／新疆衛健委）