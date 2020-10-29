美或將襲擊中國南海島礁？　國防部：美防長已專門澄清否認

據美國媒體報道，美方正在研究在總統特朗普（Donald Trump）選情出現不利時，使用MQ-9無人機襲擊中國南海有關島礁的方案，以製造「十月驚奇」（October surprises）。 對此，中國國防部在10月29日表示，美國國防部長已向中國方面澄清，稱報道與事實不符。

中國國防部發言人吳謙表示，「近日，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）通過軍事外交渠道專門就此作出澄清，表示有關報道與事實不符，美方無意對華製造軍事危機，願與中方建立穩定的、建設性的、以結果為導向的兩軍關係，建立必要機制，降低風險、加強溝通、在擁有共同利益的領域開展合作。」

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）。（網絡圖片）

吳謙稱：「我們認為，當前形勢下，保持中美兩軍溝通十分重要。我們要求美方言行一致、信守承諾，切實採取措施，停止在中國當面海空域的軍事挑釁行動，停止損害中方核心利益和重大關切的行為。任何人如果膽敢在海上挑起衝突，中方將堅決予以反擊，堅定維護國家主權和安全利益。希望美方與中方相向而行，防止誤判。」

原美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）8月致電前法國駐美大使、現法國外交部秘書長德拉特（François Delattre），交談中，基辛格為日益惡化的中美關係和局勢失控的風險感到擔憂。德拉特表示，2020年的「十月驚奇」可能與南海軍事事端有關。

美國《紐約時報》9月1日文章稱，在與基辛格的電話中，德拉特表示，2020年的「十月驚奇」可能包括南海軍事事端，美國總統特朗普可能以此展示美國與中國對抗的決心。

每當美國11月要進行總統大選時，「十月驚奇」總會如期而至。在美國政治語境下，「十月驚奇」指的是參選一方特意安排好時間爆出的新聞，提供能改變投票者想法、影響民意調查的證據，以使選舉結果對自己有利。